Многофункциональный гостиничный комплекс появится около столичного Внуково
Около Внукова появится многофункциональный гостиничный комплекс
© Фото : пресс-служба Корпорации МСПВывеска Корпорации МСП
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП . Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Корпорация МСП поддержала проект общей стоимостью 2,38 миллиарда рублей по завершению строительства многофункционального гостиничного комплекса категории четыре звезды на 250 номеров рядом с аэропортом Внуково, сообщает пресс-служба института развития.
В рамках сервиса "Центр поддержки инвестиционного кредитования" компания "Магистраль инвест" получила средства в МСП Банке, дочерней структуре Корпорации МСП, на сумму 1 миллиард рублей с обеспечением в виде гарантии на сумму 490 миллионов рублей. Финансирование предоставлено в рамках программы льготного кредитования туристических проектов Минэкономразвития РФ.
Комплекс площадью 19,6 тысячи квадратных метров расположится в Москве по улице Большая Внуковская, владение 8. Инфраструктура гостиницы будет включать номера для размещения категории стандарт, полулюкс, люкс и президентский люкс. В комплексе запланировано строительство ресторана, лобби-бара, бизнес-центра и 12 конференц-залов, зоны СПА с бассейном, тренажерным залом и универсальным спортзалом.
"Корпорация МСП наращивает поддержку проектов в туристической сфере как одной из приоритетных отраслей экономики, применяя различные инструменты. На цифровой платформе МСП.РФ доступны более 70 мер финансовой и нефинансовой поддержки федерального и регионального уровня. Комплексный подход позволяет эффективно структурировать инвестпроект и подобрать привлекательные финансовые условия", – заявил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
Он отметил, на МСП.РФ создана специальная биржа проектов в туротрасли, где собран спрос регионов и предложения бизнеса по реализации туристических проектов в разных субъектах РФ.
"Повышение доступности финансовой поддержки – вопрос не только размера ставки по кредиту, хотя этот показатель, безусловно, важен. Значение также имеет качество клиентского сервиса и цифровизация бизнес-процессов. В этом смысле сервис ЦПИК позволяет бизнесу подавать заявку на кредит с уже одобренным поручительством корпорации. Для предпринимателя этот процесс проходит в режиме одного окна и исключает "задвоение" подачи документов в корпорацию и банк, что существенно оптимизирует структурирование сделки", - рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.
Как сообщил генеральный директор "Магистраль Инвест" Виталий Угримов, в компании в прошлом году подбирали различные варианты внешнего финансирования. Через привлечение института развития МСП, структурирование сделки, участие в госпрограмме, удалось найти оптимальное решение для реализации проекта, подчеркнул он.
Угримов добавил, что ввести в эксплуатацию новую гостиницу планируется в 2025 году.