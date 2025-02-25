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Мишустин поручил обеспечить выдачу виз участникам "Интервидения" без сборов
Мишустин поручил обеспечить выдачу виз участникам "Интервидения" без сборов - РИА Новости, 25.02.2025
Мишустин поручил обеспечить выдачу виз участникам "Интервидения" без сборов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил МИД РФ обеспечить выдачу виз участникам и гостям конкурса "Интервидение" и представителям СМИ без взимания сборов за... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:55:00+03:00
2025-02-25T21:55:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил МИД РФ обеспечить выдачу виз участникам и гостям конкурса "Интервидение" и представителям СМИ без взимания сборов за их выдачу, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на портале официальной и правовой информации. "МИДу России по заявкам организационного комитета обеспечить выдачу в установленном порядке виз участникам и гостям Международного музыкального конкурса" Интервидение", а также представителям прессы без взимания сборов на их выдачу", - говорится в распоряжении, подписанном главой правительства.
https://ria.ru/20250225/intervidenie-2001588664.html
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россия, михаил мишустин, интервидение
Россия, Михаил Мишустин, ИнтерВидение
Мишустин поручил обеспечить выдачу виз участникам "Интервидения" без сборов
Мишустин поручил выдать визы участникам "Интервидения" без взимания сборов