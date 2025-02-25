https://ria.ru/20250225/vengriya-2001525452.html
Венгрия надеется на соглашение между Россией и США, заявил Сийярто
Венгрия надеется на соглашение между Россией и США, заявил Сийярто - РИА Новости, 25.02.2025
Венгрия надеется на соглашение между Россией и США, заявил Сийярто
Венгрия надеется, что переговоры между Россией и США приведут к соглашению, которое ляжет в основу новой системы глобальной безопасности, заявил венгерский... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:42:00+03:00
2025-02-25T15:42:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Венгрия надеется, что переговоры между Россией и США приведут к соглашению, которое ляжет в основу новой системы глобальной безопасности, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве, он назвал "обнадеживающим" начало переговоров России и США в Эр-Рияде."Для нас в Центральной Европе совершенно очевидно, что хорошие американо-российские отношения могут стать основой глобального мира. Именно поэтому мы надеемся, что предстоящее американо-российское соглашение не будет ограничиваться только тем, как вернуть мир в сердце Европы, но станет своего рода всеобъемлющим соглашением, которое может лечь в основу будущей глобальной безопасности", - сказал Сийярто.Венгерский министр также призвал "провоенных лидеров" не мешать переговорам и выразил надежду, что возобновление диалога между Россией и США также приведет к изменениям в контроле за вооружением.
https://ria.ru/20250225/peskov-2001481148.html
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венгрия, россия, сша, в мире, петер сийярто, оон
Венгрия, Россия, США, В мире, Петер Сийярто, ООН
Венгрия надеется на соглашение между Россией и США, заявил Сийярто
Сийярто: соглашение между РФ и США могут стать основой глобальной безопасности