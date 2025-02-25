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В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска - РИА Новости, 25.02.2025
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Религия
 
10:31 25.02.2025 (обновлено: 13:27 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/vatikan-2001432638.html
В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска
В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска - РИА Новости, 25.02.2025
В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска
Молебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска прошел вечером в понедельник на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию мероприятия вел... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:31:00+03:00
2025-02-25T13:27:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
пьетро паролин
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ВАТИКАН, 25 фев – РИА Новости. Молебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска прошел вечером в понедельник на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию мероприятия вел портал Святого престола Vatican News. Службу на паперти базилики Святого Петра возглавил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, которой в молитву вверил Папу заступничеству Девы Марии. "Наша заботливая мать да поддержит его в это время болезни и испытаний и поможет ему скорее выздороветь", - сказал Паролин. На ватиканской площади, несмотря на дождь и забастовку транспорта, собрались сотни верующих и ряд видных церковных сановников. Сводки о здоровье понтифика, борющегося с осложнениями пневмонии, приходят дважды в день. Накануне Служба печати Святого престола сообщила, что состояние Папы немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз. У понтифика с субботы не происходило астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились. Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию. На фоне пневмонии у него развивалась легкая почечная недостаточность, которая находится под контролем. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
https://ria.ru/20250220/blick-2000440237.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Пьетро Паролин
В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска

На площади Святого Петра в Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска

© Getty Images / Anadolu/De LucaМолебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Молебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / Anadolu/De Luca
Молебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
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ВАТИКАН, 25 фев – РИА Новости. Молебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска прошел вечером в понедельник на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию мероприятия вел портал Святого престола Vatican News.
Службу на паперти базилики Святого Петра возглавил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, которой в молитву вверил Папу заступничеству Девы Марии.
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"Наша заботливая мать да поддержит его в это время болезни и испытаний и поможет ему скорее выздороветь", - сказал Паролин. На ватиканской площади, несмотря на дождь и забастовку транспорта, собрались сотни верующих и ряд видных церковных сановников.
Сводки о здоровье понтифика, борющегося с осложнениями пневмонии, приходят дважды в день. Накануне Служба печати Святого престола сообщила, что состояние Папы немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз. У понтифика с субботы не происходило астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились.
Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию. На фоне пневмонии у него развивалась легкая почечная недостаточность, которая находится под контролем.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
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