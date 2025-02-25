https://ria.ru/20250225/vatikan-2001432638.html

В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска

В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска - РИА Новости, 25.02.2025

В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска

Молебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска прошел вечером в понедельник на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию мероприятия вел... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:31:00+03:00

2025-02-25T10:31:00+03:00

2025-02-25T13:27:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

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ВАТИКАН, 25 фев – РИА Новости. Молебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска прошел вечером в понедельник на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию мероприятия вел портал Святого престола Vatican News. Службу на паперти базилики Святого Петра возглавил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, которой в молитву вверил Папу заступничеству Девы Марии. "Наша заботливая мать да поддержит его в это время болезни и испытаний и поможет ему скорее выздороветь", - сказал Паролин. На ватиканской площади, несмотря на дождь и забастовку транспорта, собрались сотни верующих и ряд видных церковных сановников. Сводки о здоровье понтифика, борющегося с осложнениями пневмонии, приходят дважды в день. Накануне Служба печати Святого престола сообщила, что состояние Папы немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз. У понтифика с субботы не происходило астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились. Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию. На фоне пневмонии у него развивалась легкая почечная недостаточность, которая находится под контролем. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.

https://ria.ru/20250220/blick-2000440237.html

https://ria.ru/20250224/vatikan-2001360269.html

ватикан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин