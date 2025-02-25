Рейтинг@Mail.ru
МВД возбудило дело о хищении на Украине российских вагонов - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 25.02.2025 (обновлено: 18:16 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/vagony-2001550164.html
МВД возбудило дело о хищении на Украине российских вагонов
МВД возбудило дело о хищении на Украине российских вагонов - РИА Новости, 25.02.2025
МВД возбудило дело о хищении на Украине российских вагонов
МВД возбудило уголовное дело о краже на Украине российских вагонов, сообщил РБК. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:17:00+03:00
2025-02-25T18:16:00+03:00
украина
киев
рбк (медиагруппа)
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001562002_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_02f2784cc6671873fed1b59fdafb51e4.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. МВД возбудило уголовное дело о краже на Украине российских вагонов, сообщил РБК.&quot;Представители нескольких компаний-операторов сообщили РБК, что Украина &quot;завладела&quot; более чем 17 тысячами грузовых вагонов различных типов стоимостью более 1,1 миллиарда долларов&quot;, — указано в материале.Отмечается, что дело возбудили в январе этого года по четвертой части статьи 174.1 УК — легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.Краденые вагоны находятся на территории Украины с февраля 2022-го: их арестовал Шевченковский районный суд Киева по возбужденному в апреле того же года уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.Пресс-служба Нацполиции Украины в 2022 году сообщала, что суд наложил арест почти на 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих, как утверждается, восьми российским и двум белорусским компаниям.
https://ria.ru/20250225/dolg-2001484674.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001562002_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2818f238659928cd514bf76b06c5c32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, рбк (медиагруппа), в мире, россия
Украина, Киев, РБК (медиагруппа), В мире, Россия
МВД возбудило дело о хищении на Украине российских вагонов

РБК: МВД возбудило уголовное дело о пропавших на Украине российских вагонах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГрузовые вагоны
Грузовые вагоны - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Грузовые вагоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. МВД возбудило уголовное дело о краже на Украине российских вагонов, сообщил РБК.
«

"Представители нескольких компаний-операторов сообщили РБК, что Украина "завладела" более чем 17 тысячами грузовых вагонов различных типов стоимостью более 1,1 миллиарда долларов", — указано в материале.

Отмечается, что дело возбудили в январе этого года по четвертой части статьи 174.1 УК — легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Краденые вагоны находятся на территории Украины с февраля 2022-го: их арестовал Шевченковский районный суд Киева по возбужденному в апреле того же года уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.
Пресс-служба Нацполиции Украины в 2022 году сообщала, что суд наложил арест почти на 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих, как утверждается, восьми российским и двум белорусским компаниям.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей
Вчера, 13:05
 
УкраинаКиевРБК (медиагруппа)В миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала