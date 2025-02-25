https://ria.ru/20250225/vagony-2001550164.html
МВД возбудило дело о хищении на Украине российских вагонов
МВД возбудило дело о хищении на Украине российских вагонов - РИА Новости, 25.02.2025
МВД возбудило дело о хищении на Украине российских вагонов
МВД возбудило уголовное дело о краже на Украине российских вагонов, сообщил РБК. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:17:00+03:00
2025-02-25T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. МВД возбудило уголовное дело о краже на Украине российских вагонов, сообщил РБК."Представители нескольких компаний-операторов сообщили РБК, что Украина "завладела" более чем 17 тысячами грузовых вагонов различных типов стоимостью более 1,1 миллиарда долларов", — указано в материале.Отмечается, что дело возбудили в январе этого года по четвертой части статьи 174.1 УК — легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.Краденые вагоны находятся на территории Украины с февраля 2022-го: их арестовал Шевченковский районный суд Киева по возбужденному в апреле того же года уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.Пресс-служба Нацполиции Украины в 2022 году сообщала, что суд наложил арест почти на 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих, как утверждается, восьми российским и двум белорусским компаниям.
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украина, киев, рбк (медиагруппа), в мире, россия
Украина, Киев, РБК (медиагруппа), В мире, Россия
МВД возбудило дело о хищении на Украине российских вагонов
РБК: МВД возбудило уголовное дело о пропавших на Украине российских вагонах