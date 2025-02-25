Рейтинг@Mail.ru
На Урале главу поселения и депутата задержали по подозрению в убийстве - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 25.02.2025 (обновлено: 10:20 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ural-2001425728.html
На Урале главу поселения и депутата задержали по подозрению в убийстве
На Урале главу поселения и депутата задержали по подозрению в убийстве - РИА Новости, 25.02.2025
На Урале главу поселения и депутата задержали по подозрению в убийстве
Глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат этого района и его сын задержаны, их подозревают в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:12:00+03:00
2025-02-25T10:20:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат этого района и его сын задержаны, их подозревают в похищении и убийстве местной жительницы, сообщило региональное управление СК РФ. По данным следствия, вечером 23 февраля подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома поселка Рымникский Брединского района 46-летнюю местную жительницу, а затем ее убили. Преступление раскрыто следователями СК России и сотрудниками ОМВД России по Брединскому району. "В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата собрания депутатов Брединского муниципального района и его сына… Лица, совершившие преступления, задержаны", - говорится в сообщении. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), пунктами "в, д, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), отмечает СУСК. Решается вопрос о предъявлении обвинения, в суд направлены ходатайства следователя об избрании меры пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении. По данным ГУМВД России по региону, 46-летняя жительница перед своим убийством успела позвонить в полицию. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, но нашли оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский ее тело.
https://ria.ru/20250210/mordovija-1998396774.html
https://ria.ru/20250221/prigovor-2000812681.html
https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000799805.html
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале главу поселения и депутата задержали по подозрению в убийстве

На Урале главу поселения, депутата и его сына задержали по подозрению в убийстве

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат этого района и его сын задержаны, их подозревают в похищении и убийстве местной жительницы, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 23 февраля подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома поселка Рымникский Брединского района 46-летнюю местную жительницу, а затем ее убили. Преступление раскрыто следователями СК России и сотрудниками ОМВД России по Брединскому району.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Житель Мордовии убил жену и сжег ее тело в поле
10 февраля, 13:38
"В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата собрания депутатов Брединского муниципального района и его сына… Лица, совершившие преступления, задержаны", - говорится в сообщении.
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), пунктами "в, д, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), отмечает СУСК.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Белгородской области вынесли приговор местному жителю за двойное убийство
21 февраля, 14:48
Решается вопрос о предъявлении обвинения, в суд направлены ходатайства следователя об избрании меры пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
По данным ГУМВД России по региону, 46-летняя жительница перед своим убийством успела позвонить в полицию. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, но нашли оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский ее тело.
Жительница Перми Ирина Шатова в суде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Обвиняемая в убийстве сына в Перми расплатилась с таксистом долларами
21 февраля, 14:04
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала