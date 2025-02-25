https://ria.ru/20250225/ural-2001425728.html

На Урале главу поселения и депутата задержали по подозрению в убийстве

На Урале главу поселения и депутата задержали по подозрению в убийстве - РИА Новости, 25.02.2025

На Урале главу поселения и депутата задержали по подозрению в убийстве

Глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат этого района и его сын задержаны, их подозревают в... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:12:00+03:00

2025-02-25T10:12:00+03:00

2025-02-25T10:20:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат этого района и его сын задержаны, их подозревают в похищении и убийстве местной жительницы, сообщило региональное управление СК РФ. По данным следствия, вечером 23 февраля подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома поселка Рымникский Брединского района 46-летнюю местную жительницу, а затем ее убили. Преступление раскрыто следователями СК России и сотрудниками ОМВД России по Брединскому району. "В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата собрания депутатов Брединского муниципального района и его сына… Лица, совершившие преступления, задержаны", - говорится в сообщении. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), пунктами "в, д, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), отмечает СУСК. Решается вопрос о предъявлении обвинения, в суд направлены ходатайства следователя об избрании меры пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении. По данным ГУМВД России по региону, 46-летняя жительница перед своим убийством успела позвонить в полицию. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, но нашли оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский ее тело.

https://ria.ru/20250210/mordovija-1998396774.html

https://ria.ru/20250221/prigovor-2000812681.html

https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000799805.html

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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)