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На Украине сотрудник военкомата сбил велосипедиста и увез на микроавтобусе
На Украине сотрудник военкомата сбил велосипедиста и увез на микроавтобусе - РИА Новости, 25.02.2025
На Украине сотрудник военкомата сбил велосипедиста и увез на микроавтобусе
Сотрудник военкомата в Харькове на ходу сбил мужчину с велосипеда, после чего военные силой "упаковали" пострадавшего в микроавтобус, сообщает украинское... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сотрудник военкомата в Харькове на ходу сбил мужчину с велосипеда, после чего военные силой "упаковали" пострадавшего в микроавтобус, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Харькове сотрудник ТЦК (военкомата - ред.) сбил велосипедиста на ходу. На место сразу подъехали два микроавтобуса с десятком военных, которые "запаковали" и велосипед, и его владельца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
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В мире, Харьков, Украина, Страна.ua
На Украине сотрудник военкомата сбил велосипедиста и увез на микроавтобусе
В Харькове сотрудник военкомата сбил велосипедиста и увез на микроавтобусе