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В ЕС заявили, что не будут требовать от Украины природных ресурсов - РИА Новости, 25.02.2025
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07:53 25.02.2025 (обновлено: 10:17 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001403532.html
В ЕС заявили, что не будут требовать от Украины природных ресурсов
В ЕС заявили, что не будут требовать от Украины природных ресурсов - РИА Новости, 25.02.2025
В ЕС заявили, что не будут требовать от Украины природных ресурсов
Европейский союз не будет требовать от Украины природных ресурсов в качестве компенсации за оказанную помощь, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:53:00+03:00
2025-02-25T10:17:00+03:00
в мире
украина
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киев
владимир зеленский
антониу кошта
дональд трамп
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Европейский союз не будет требовать от Украины природных ресурсов в качестве компенсации за оказанную помощь, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта. "В течение последних трех лет Европейский союз был большим донором для поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов на Украине", - приводит слова Кошты украинский телеканал "Общественное". Он заверил, что страны-участницы ЕС не будут требовать от Украины никаких ее природных ресурсов в обмен на помощь. Относительно соглашения Украины и Соединенных Штатов Америки о редкоземельных металлах Кошта добавил, что Украина является суверенной страной и "имеет суверенное право управлять своей территорией и вести переговоры на международном уровне". Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, антониу кошта, дональд трамп, европейский совет, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Антониу Кошта, Дональд Трамп, Европейский совет, Евросоюз
В ЕС заявили, что не будут требовать от Украины природных ресурсов

Глава Евросовета Кошта: ЕС не будет требовать от Украины природные ресурсы

© Getty Images / Anadolu/Ukrainian PresidencyГлава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве
Глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Ukrainian Presidency
Глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Европейский союз не будет требовать от Украины природных ресурсов в качестве компенсации за оказанную помощь, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
"В течение последних трех лет Европейский союз был большим донором для поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов на Украине", - приводит слова Кошты украинский телеканал "Общественное".
Он заверил, что страны-участницы ЕС не будут требовать от Украины никаких ее природных ресурсов в обмен на помощь. Относительно соглашения Украины и Соединенных Штатов Америки о редкоземельных металлах Кошта добавил, что Украина является суверенной страной и "имеет суверенное право управлять своей территорией и вести переговоры на международном уровне".
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийАнтониу КоштаДональд ТрампЕвропейский советЕвросоюз
 
 
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