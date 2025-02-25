В ЕС заявили, что не будут требовать от Украины природных ресурсов
Глава Евросовета Кошта: ЕС не будет требовать от Украины природные ресурсы
© Getty Images / Anadolu/Ukrainian PresidencyГлава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве
© Getty Images / Anadolu/Ukrainian Presidency
Глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Европейский союз не будет требовать от Украины природных ресурсов в качестве компенсации за оказанную помощь, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
Он заверил, что страны-участницы ЕС не будут требовать от Украины никаких ее природных ресурсов в обмен на помощь. Относительно соглашения Украины и Соединенных Штатов Америки о редкоземельных металлах Кошта добавил, что Украина является суверенной страной и "имеет суверенное право управлять своей территорией и вести переговоры на международном уровне".
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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