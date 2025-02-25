https://ria.ru/20250225/ufa-2001441823.html

В Уфе офтальмологи обнаружили червя в глазу пациентки

В Уфе офтальмологи обнаружили червя в глазу пациентки - РИА Новости, 25.02.2025

В Уфе офтальмологи обнаружили червя в глазу пациентки

Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки, которая жаловалась на шевеление в глазу, сообщает минздрав Башкирии в своем... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:18:00+03:00

2025-02-25T11:18:00+03:00

2025-02-25T12:09:00+03:00

здоровье - общество

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001469859_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_d4fa6580dd6e514cd0f438c89ad3e74d.jpg

УФА, 25 фев – РИА Новости. Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки, которая жаловалась на шевеление в глазу, сообщает минздрав Башкирии в своем Telegram-канале. "Сорокалетняя женщина обратилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи с жалобами на ощущение "движения" и уплотнения в области нижнего века левого глаза. При осмотре врачи обнаружили подкожное образование извилистой формы. По словам пациентки, это образование перемещалось с момента его появления до обращения в больницу. Врачи заподозрили, что это может быть паразитарное поражение", - говорится в сообщении. Офтальмологи больницы №8 оперативно провели хирургическое вмешательство - удалили гельминт и восстановили целостность века. После операции пациентка была направлена в инфекционную больницу для дальнейшего обследования и определения вида паразита, рассказали в ведомстве здравоохранения.

https://ria.ru/20250210/moskva-1998341368.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, уфа