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В Уфе офтальмологи обнаружили червя в глазу пациентки - РИА Новости, 25.02.2025
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11:18 25.02.2025 (обновлено: 12:09 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ufa-2001441823.html
В Уфе офтальмологи обнаружили червя в глазу пациентки
В Уфе офтальмологи обнаружили червя в глазу пациентки - РИА Новости, 25.02.2025
В Уфе офтальмологи обнаружили червя в глазу пациентки
Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки, которая жаловалась на шевеление в глазу, сообщает минздрав Башкирии в своем... РИА Новости, 25.02.2025
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2025-02-25T12:09:00+03:00
здоровье - общество
уфа
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УФА, 25 фев – РИА Новости. Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки, которая жаловалась на шевеление в глазу, сообщает минздрав Башкирии в своем Telegram-канале. "Сорокалетняя женщина обратилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи с жалобами на ощущение "движения" и уплотнения в области нижнего века левого глаза. При осмотре врачи обнаружили подкожное образование извилистой формы. По словам пациентки, это образование перемещалось с момента его появления до обращения в больницу. Врачи заподозрили, что это может быть паразитарное поражение", - говорится в сообщении. Офтальмологи больницы №8 оперативно провели хирургическое вмешательство - удалили гельминт и восстановили целостность века. После операции пациентка была направлена в инфекционную больницу для дальнейшего обследования и определения вида паразита, рассказали в ведомстве здравоохранения.
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здоровье - общество, уфа
Здоровье - Общество, Уфа
В Уфе офтальмологи обнаружили червя в глазу пациентки

Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки

© Фото : Минздрав Башкортостана/TelegramОфтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки
Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Минздрав Башкортостана/Telegram
Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки
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УФА, 25 фев – РИА Новости. Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки, которая жаловалась на шевеление в глазу, сообщает минздрав Башкирии в своем Telegram-канале.
"Сорокалетняя женщина обратилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи с жалобами на ощущение "движения" и уплотнения в области нижнего века левого глаза. При осмотре врачи обнаружили подкожное образование извилистой формы. По словам пациентки, это образование перемещалось с момента его появления до обращения в больницу. Врачи заподозрили, что это может быть паразитарное поражение", - говорится в сообщении.
© Фото : Минздрав Башкортостана/TelegramОфтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки
Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Минздрав Башкортостана/Telegram
Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки
Офтальмологи больницы №8 оперативно провели хирургическое вмешательство - удалили гельминт и восстановили целостность века. После операции пациентка была направлена в инфекционную больницу для дальнейшего обследования и определения вида паразита, рассказали в ведомстве здравоохранения.
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