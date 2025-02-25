В Уфе офтальмологи обнаружили червя в глазу пациентки
Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки
© Фото : Минздрав Башкортостана/TelegramОфтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки
Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки
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УФА, 25 фев – РИА Новости. Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки, которая жаловалась на шевеление в глазу, сообщает минздрав Башкирии в своем Telegram-канале.
"Сорокалетняя женщина обратилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи с жалобами на ощущение "движения" и уплотнения в области нижнего века левого глаза. При осмотре врачи обнаружили подкожное образование извилистой формы. По словам пациентки, это образование перемещалось с момента его появления до обращения в больницу. Врачи заподозрили, что это может быть паразитарное поражение", - говорится в сообщении.
© Фото : Минздрав Башкортостана/TelegramОфтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки
Офтальмологи уфимской больницы удалили паразита из нижнего века пациентки
Офтальмологи больницы №8 оперативно провели хирургическое вмешательство - удалили гельминт и восстановили целостность века. После операции пациентка была направлена в инфекционную больницу для дальнейшего обследования и определения вида паразита, рассказали в ведомстве здравоохранения.
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