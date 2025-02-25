https://ria.ru/20250225/uchenyj-2001422892.html

Новосибирский ученый-физик получил условный срок по делу о мошенничестве

Новосибирский ученый-физик получил условный срок по делу о мошенничестве - РИА Новости, 25.02.2025

Новосибирский ученый-физик получил условный срок по делу о мошенничестве

Советский районный суд Новосибирска в понедельник приговорил к пяти годам лишения свободы условно заведующего лабораторией Института теплофизики Сибирского... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:07:00+03:00

2025-02-25T10:07:00+03:00

2025-02-25T10:07:00+03:00

происшествия

россия

новосибирск

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 25 фев – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска в понедельник приговорил к пяти годам лишения свободы условно заведующего лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН Олега Кабова по обвинению в мошенничестве. "Кабова Олега Александровича признать виновным… назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет без штрафа и без ограничения свободы… Назначенное Кабову наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года", - сказал судья. Аудиозапись приговора опубликовал в своем Telegram-канале адвокат ученого Геннадий Шишебаров. Суд также лишил Кабова права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с руководством лабораторией при выполнении региональных, федеральных и международных научных проектов в области теплофизики. "Исковые требование потерпевшего – министерства науки и высшего образования РФ, удовлетворить. Взыскать с Кабова… в счет возмещения ущерба, причиненного хищением имущества потерпевшего, 7,2 миллиона рублей", - также сказал судья. До вступления приговора в силу суд изменил меру пресечения Кабову с запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. В прениях сторон в январе текущего года государственный обвинитель просил назначить Кабову наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый свою вину не признал, настаивал на невиновности. Уголовное дело о мошенничестве в особом крупном размере в отношении Олега Кабова было возбуждено осенью 2022 года. Ученый обвинялся в том, что в должности завлабораторией в научном институте и ответственным исполнителем при проведении работ в рамках научного проекта с 2014 года по 2016 год представил в Минобрнауки РФ ложные сведения о выполнении научно-исследовательских работ для получения субсидий, тем самым совершил хищение денег из федерального бюджета в особо крупном размере. Ущерб, причиненный действиями ученого бюджету РФ, оценили в 7 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

https://ria.ru/20250116/dyuran-1994030297.html

https://ria.ru/20241205/mgimo-1987507452.html

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происшествия, россия, новосибирск, российская академия наук