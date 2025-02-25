https://ria.ru/20250225/uchastnik-2001429159.html
Участник программы "Время героев" стал советником управления президента
Участник программы "Время героев" стал советником управления президента - РИА Новости, 25.02.2025
Участник программы "Время героев" стал советником управления президента
Участник программы "Время героев" Денис Диденко стал главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Денис Диденко стал главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, сообщается в Telegram-канале программы. "Участник программы "Время героев" Денис Диденко назначен главным советником Управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов", - говорится в сообщении. По словам участника программы, благодаря "Времени героев" он обрел большое количество единомышленников, с которыми можно двигаться к поставленным целям. "Я горжусь возможностью продолжить служение Родине в новом качестве. Эта программа, инициированная нашим Верховным главнокомандующим и детально проработанная лучшими специалистами страны, помогает каждому участнику раскрыть свои лучшие качества", - сказал Диденко. В ходе своей стажировки боец работал в управлении президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Диденко награжден орденом Мужества и медалью Суворова. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. -
https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html
https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Участник программы "Время героев" стал советником управления президента
Участник программы "Время героев" Диденко стал советником управления президента
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Участник программы "Время героев" Денис Диденко стал главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, сообщается в Telegram-канале
программы.
"Участник программы "Время героев" Денис Диденко назначен главным советником Управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов", - говорится в сообщении.
По словам участника программы, благодаря "Времени героев" он обрел большое количество единомышленников, с которыми можно двигаться к поставленным целям.
"Я горжусь возможностью продолжить служение Родине в новом качестве. Эта программа, инициированная нашим Верховным главнокомандующим и детально проработанная лучшими специалистами страны, помогает каждому участнику раскрыть свои лучшие качества", - сказал Диденко.
В ходе своей стажировки боец работал в управлении президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
Диденко награжден орденом Мужества и медалью Суворова.
Президент РФ Владимир Путин
при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. -