https://ria.ru/20250225/uchastnik-2001429159.html

Участник программы "Время героев" стал советником управления президента

Участник программы "Время героев" стал советником управления президента - РИА Новости, 25.02.2025

Участник программы "Время героев" стал советником управления президента

Участник программы "Время героев" Денис Диденко стал главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:21:00+03:00

2025-02-25T10:21:00+03:00

2025-02-25T10:21:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001428370_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_10540ac3a1c296c9b36108b5e7b9d4d7.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Денис Диденко стал главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, сообщается в Telegram-канале программы. "Участник программы "Время героев" Денис Диденко назначен главным советником Управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов", - говорится в сообщении. По словам участника программы, благодаря "Времени героев" он обрел большое количество единомышленников, с которыми можно двигаться к поставленным целям. "Я горжусь возможностью продолжить служение Родине в новом качестве. Эта программа, инициированная нашим Верховным главнокомандующим и детально проработанная лучшими специалистами страны, помогает каждому участнику раскрыть свои лучшие качества", - сказал Диденко. В ходе своей стажировки боец работал в управлении президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Диденко награжден орденом Мужества и медалью Суворова. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. -

https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html

https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html

https://ria.ru/20241203/uchastnik-1987187090.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество