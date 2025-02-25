https://ria.ru/20250225/ubiystvo-2001571101.html

Суд на Урале арестовал главу поселения и депутата за убийство женщины

Суд на Урале арестовал главу поселения и депутата за убийство женщины - РИА Новости, 25.02.2025

Суд на Урале арестовал главу поселения и депутата за убийство женщины

Глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат этого района и его сын арестованы судом до 24 апреля по... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:58:00+03:00

2025-02-25T18:58:00+03:00

2025-02-25T18:58:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат этого района и его сын арестованы судом до 24 апреля по обвинению в похищении и убийстве местной жительницы, сообщило региональное управление СК РФ. Как уточняет ведомство, вечером 23 февраля подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома поселка Рымникский Брединского района 46-летнюю местную жительницу, а затем ее убили. В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата собрания депутатов Брединского муниципального района и его сына, всех троих задержали. "Судом по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее ГУМВД России по региону сообщало, что 46-летняя жительница перед своим убийством успела позвонить в полицию. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, но нашли оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский ее тело.

https://ria.ru/20250221/prigovor-2000812681.html

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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)