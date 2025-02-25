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Суд на Урале арестовал главу поселения и депутата за убийство женщины - РИА Новости, 25.02.2025
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18:58 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ubiystvo-2001571101.html
Суд на Урале арестовал главу поселения и депутата за убийство женщины
Суд на Урале арестовал главу поселения и депутата за убийство женщины - РИА Новости, 25.02.2025
Суд на Урале арестовал главу поселения и депутата за убийство женщины
Глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат этого района и его сын арестованы судом до 24 апреля по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:58:00+03:00
2025-02-25T18:58:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат этого района и его сын арестованы судом до 24 апреля по обвинению в похищении и убийстве местной жительницы, сообщило региональное управление СК РФ. Как уточняет ведомство, вечером 23 февраля подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома поселка Рымникский Брединского района 46-летнюю местную жительницу, а затем ее убили. В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата собрания депутатов Брединского муниципального района и его сына, всех троих задержали. "Судом по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее ГУМВД России по региону сообщало, что 46-летняя жительница перед своим убийством успела позвонить в полицию. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, но нашли оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский ее тело.
https://ria.ru/20250221/prigovor-2000812681.html
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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд на Урале арестовал главу поселения и депутата за убийство женщины

Суд на Урале арестовал главу поселения, депутата и его сына за убийство женщины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Глава Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутат этого района и его сын арестованы судом до 24 апреля по обвинению в похищении и убийстве местной жительницы, сообщило региональное управление СК РФ.
Как уточняет ведомство, вечером 23 февраля подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома поселка Рымникский Брединского района 46-летнюю местную жительницу, а затем ее убили. В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата собрания депутатов Брединского муниципального района и его сына, всех троих задержали.
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"Судом по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
Ранее ГУМВД России по региону сообщало, что 46-летняя жительница перед своим убийством успела позвонить в полицию. По указанному адресу прибывшие стражи порядка женщину не застали, но нашли оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский ее тело.
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