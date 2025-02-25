https://ria.ru/20250225/tver-2001573322.html

Новые меры поддержки семей с детьми ввели в Верхневолжье

Новые меры поддержки семей с детьми ввели в Верхневолжье - РИА Новости, 25.02.2025

Новые меры поддержки семей с детьми ввели в Верхневолжье

Новые меры поддержки семей с детьми введены в Тверской области, решение принято во вторник на заседании под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:09:00+03:00

2025-02-25T19:09:00+03:00

2025-02-25T19:09:00+03:00

тверская область

россия

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новые меры поддержки семей с детьми введены в Тверской области, решение принято во вторник на заседании под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба областного правительства. Улучшению демографической ситуации в Верхневолжье на заседании был посвящен целый блок вопросов. Руденя подчеркнул, что главная задача работы правительства в этом направлении – создать условия для повышения рождаемости. Новые меры поддержки предназначены, прежде всего, для молодых семей. Теперь молодым семьям Тверской области, проживающим на территории 25 муниципальных образований, где коэффициент рождаемости ниже среднеобластного, будет предоставляться единовременная выплата из федерального и регионального бюджетов в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка с 1 января текущего года. Получить поддержку смогут родители до 35 лет включительно. Рождение детей при этом должно быть зарегистрировано в Тверской области. Предполагается, что в 2025 году такую поддержку смогут получить не менее 514 семей. Кроме того, молодые семьи, проживающие в указанных муниципалитетах, смогут получать компенсацию стоимости найма жилья. При рождении первого ребенка с 1 января 2025 года им будет возмещено 50% расходов в размере не более 8 тысяч рублей в месяц, при рождении второго малыша – 75% расходов в размере не более 12 тысяч рублей ежемесячно. Студенческие семьи смогут воспользоваться этой мерой поддержки независимо от того, в каком муниципальном образовании Тверской области они проживают. В целом ожидается, что в текущем году такую помощь получат не менее 522 семей. Также женщинам, обучающимся по очной форме в образовательной организации, при постановке на учет по беременности будет предоставляться единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Еще одна новая мера поддержки – бесплатное прохождение в регионе подготовительного этапа программы ЭКО, включающего необходимые генетические и гормональные исследования, дополнительные обследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования. Среди условий предоставления новых мер поддержки – наличие гражданства РФ, в том числе у детей по рождению, включая новые субъекты Российской Федерации. В целом прогнозируется, что новыми мерами поддержки будут обеспечены не менее 3458 семей ежегодно. Дополнительной мерой поддержки студенческих семей в Тверской области призвано стать также первоочередное устройство их детей в дошкольные учреждения. Соответствующая законодательная инициатива рассмотрена на заседании областного правительства и направлена в Законодательное Собрание региона.

https://ria.ru/20250225/natsproekt-2001547743.html

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россия, игорь руденя, тверская область