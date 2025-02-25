https://ria.ru/20250225/tver-2001483267.html

Житель Твери совершил разбойное нападение на магазин ради одной розы

Житель Твери совершил разбойное нападение на магазин ради одной розы - РИА Новости, 25.02.2025

Житель Твери совершил разбойное нападение на магазин ради одной розы

УМВД по Тверской области в Telegram-канале сообщило о задержании жителя Твери, который похитил одну розу стоимостью 250 рублей, угрожая продавцу ножом. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:59:00+03:00

2025-02-25T12:59:00+03:00

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происшествия

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РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. УМВД по Тверской области в Telegram-канале сообщило о задержании жителя Твери, который похитил одну розу стоимостью 250 рублей, угрожая продавцу ножом. По данным ведомства, в полицию обратилась продавец одного из цветочных магазинов в Твери, сообщившая о совершенном в отношении нее разбойном нападении. "В ходе разбирательства полицейскими установлено, что днём в торговый павильон на Тверском проспекте зашёл неизвестный мужчина. Угрожая девушке перочинным ножом, злоумышленник открыто похитил одну розу стоимостью 250 рублей, после чего скрылся", - сообщается в Telegram-канале УМВД. Подозреваемого задержали "в считанные часы". Им оказался 33-летний местный житель. В отделе полиции он пояснил, что решился на преступление под воздействием спиртного, уточняет УМВД. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

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Пьяный мужчина совершил разбойное нападение на цветочный магазин ради одной розы В Твери пьяный мужчина совершил разбойное нападение на цветочный магазин ради одной розы стоимостью 250 рублей. Поначалу, как видно на кадрах, он пытался (или делал вид, что пытался) оплатить товар, но на карте оказалось недостаточно средств. После этого злоумышленник, угрожая девушке перочинным ножом, открыто похитил розу. Возбуждено дело о разбое, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом. 2025-02-25T12:59 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тверь, россия