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Цветочные тренды: как выбрать необычный и модный букет к 8 Марта

Цветочные тренды: как выбрать необычный и модный букет к 8 Марта - РИА Новости, 25.02.2025

Цветочные тренды: как выбрать необычный и модный букет к 8 Марта

Цветы остаются самым популярным подарком к Международному женскому дню. Необычные сочетания растений и пастельные тона, экзотика и полевые цветы, однотонные... РИА Новости, 25.02.2025

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Цветы остаются самым популярным подарком к Международному женскому дню. Необычные сочетания растений и пастельные тона, экзотика и полевые цветы, однотонные монобукеты и минимум упаковки – флористы улавливают последние тенденции и готовы создать настоящий шедевр под любой запрос клиента. Сотрудники цветочных салонов Москвы рассказали РИА Новости, какие букеты сейчас в тренде и на что ориентироваться при выборе цветов к 8 Марта.Беспроигрышная классикаДля тех, кто не гонится за модой и предпочитает классику, пожалуй, идеальным вариантом будут розы. К тому же, выбор велик как никогда: производители выращивают огромное количество сортов роз – от традиционных красных и белых до самых необычных оттенков. Эти цветы великолепно смотрятся в любых сочетаниях: они хороши как в роскошных букетах, так и в монокомпозициях."Каждый покупатель ориентируется на свой вкус и бюджет. Иногда покупают корзину с 500 розами, а иногда прекрасно выглядит и одиночная роза", – говорит флорист и управляющая московским магазином "Цветочный склад на Зубовском" Гюзель Ахмедова.Считается, что цвет роз транслирует определенное послание. Так, красный говорит о любви, розовый – о симпатии, белый – об уважении.Экзотические цветы и новаторские решенияПомимо традиционных роз, тюльпанов и гвоздик в магазинах сегодня появилось множество новых цветов. Их названия не всегда знакомы покупателям, зато выглядят эти растения свежо и необычно."В последние годы люди охотно берут цветы новых сортов, таких как протея, амариллис, эустома, ранункулюс. Любят покупатели и орхидеи. Эти по сути экзотические для нас цветы очень хорошо выглядят как с другими малознакомыми нам видами, так и с самыми простыми", – говорит управляющая "Цветочного склада на Зубовском".Экзотические цветы по-разному смотрятся в тех или иных сочетаниях, уверена флорист и основатель Bloommarket Юлия Кабина."Мне нравятся альстремерии, эустомы, которых множество сортов, фрезии и целозии. В зависимости от того, что стоит с этими цветами в композиции, они меняют свой характер. Букет с ними может быть и полевым, и свадебным, и шик-букетом", – объясняет Юлия.Еще одно относительно недавнее новшество – монобукеты из эвкалипта. Это зеленое растение с красивой листвой удачно дополнит не только любую композицию, но и прекрасно смотрится в вазе отдельно.Мода на нежностьОдна из тенденций последних лет – цветочные ансамбли в пастельных тонах. Флористы отмечают, что покупатели все реже выбирают пестрые букеты, предпочитая либо пастельные сочетания, либо монохром. Цветовые акценты могут быть, но не в избытке.По словам Юлии Кабиной, чаще всего клиенты обращаются в поисках нестандартных композиций."Люди зачастую предпочитают сочетания без резких контрастов. Скорее выбирают сдержанную гамму и один цветовой акцент. Такие варианты подходят для самых разных событий, от свидания до семейного торжества или деловой встречи", – объясняет флорист.К тому же пастельные букеты создают ощущение легкости, воздушности и подчеркивают женственность."Яркость уходит в букетах на второй план. Чаще клиенты выбирают кремовые и белые сочетания. В этом случае я предлагаю, например, поставить вместе пионовидную розу, нежных оттенков эустому, кремовые диантусы (гвоздики). В такой букет можно добавить несколько веток эвкалипта – получится очень красиво", – делится Гузель Ахмедова.Букеты в полевом стилеПолевые букеты – еще один тренд флористики. Самые простые цветы приобретают новое звучание в изысканных и неожиданных сочетаниях. Здесь можно допустить даже некоторую небрежность. В этом – и очарование."Создавая такие букеты, я вдохновляюсь голландскими натюрмортами. Это – моя любовь. Эти полотна очень тонкие по цветовым сочетаниям. Художники любили писать цветы с опавшими лепестками или добавлять в композицию один выпавший цветок", – рассказывает Юлия Кабина.Она отмечает, что полевой букет сегодня – это не конкретное сочетание определенных сортов растений, а скорее общий стиль."В такой букет может входить и кустовая хризантема, которую многие совершенно зря недооценивают, анемоны, подсолнухи, различные виды метелок. Опять же, здесь великолепно смотрятся зеленые бутоны эустомы, в которые можно добавить колоски или немного сухоцветов", – делится флорист.Экологичность вместо пышных упаковокТренд на экологичное и разумное потребление не обошел и флористику. Некогда модная гигантомания в букетах давно отошла в прошлое, говорят флористы. Сегодня изысканно и достойно может выглядеть небольшая композиция.Еще одна тенденция – отказ от пышных полиэтиленовых упаковок. Покупатели предпочитают цветы, перевязанные лентой. Это отражает все то же стремление к простоте, естественности и лаконичности.Правда, говорят флористы, недавно на рынке появилась упаковочная бумага южнокорейского производства, которая не мокнет в воде. Букет, оформленный в такую обертку, можно поставить в вазу. Так что упаковка цветов отчасти возвращается, но уже без какой-либо вычурности.Сирень и мимоза к 8 МартаУ флористов есть своя сезонность, которая не связана с цветением растений в природе. К определенным праздникам производители начинают так называемую "выгонку" растений, которая помогает ускорить их рост."К зиме появляются ранункулюсы, весной – самые разные луковичные. В последние годы вновь стала популярна сирень, которую можно купить уже начиная с января. Причем эта сирень очень хорошо стоит в воде, правда, она не так ароматна. Благодаря "выгонке" мы получаем многие растения гораздо раньше, чем это происходит в естественных условиях. К тому же, продлевается их сезон", – рассказывает Юлия Кабина.Так, к Новому году флористы создавали композиции с еловыми ветками и елочными игрушками. Свой стиль есть и у Международного женского дня."К 14 февраля люди предпочитают именно красные цветы. К 8 марта покупают в основном тюльпаны, реже – мимозу. К тому же мы делаем композиции для мужчин. Это будут бордовые или желтые оттенки. По сортам – подсолнухи, розы и анемоны", – говорит Гузель Ахмедова.Съедобные букеты для гурмановБукет с использованием овощей или фруктов точно станет необычным подарком. Искусствовед по образованию Анна Назарова – основатель мастерской овощной флористики "Очень хорошо". Она создает не только красивые, но и съедобные букеты.Путь к реализации задуманного был непростой. Сначала нужно было придумать крепежи, которые не вредили бы овощам и фруктам. Дальше – выработать правила хранения таких букетов. Ведь съедобный подарок должен быть еще и безопасным. Постепенно у флориста появились целые линейки букетов."У нас есть композиции с рецептами, куда мы добавляем все необходимое. Из такого букета можно приготовить что-то на ужин. Например, в букет "к мясу" мы добавляем соус, а к букету для супа-пюре прикладываем щепу и инструкцию о том, как закоптить картофель в домашних условиях", – рассказывает Анна Назарова.По ее словам, к праздникам также создаются специальные композиции."К Новому году обычно ориентируемся на восточный календарь и добавляем соответствующие декоративные элементы. К 8 Марта делали линейку, вдохновляясь натюрмортами художников разных эпох", – заключила она.Так что, если женщина любит вкусно поесть и ценит нестандартный подход, можно рискнуть и преподнести такой гастрономический букет.Итак, выбирая букет к 8 Марта, стоит ориентироваться на тренды – это естественность, нежность, уникальность и экологичность. И конечно, на вкус той, кому предназначается подарок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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