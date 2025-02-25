https://ria.ru/20250225/trevoga-2001396061.html
В Киеве объявили новую воздушную тревогу
В Киеве объявили новую воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2025
В Киеве объявили новую воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:20:00+03:00
2025-02-25T05:20:00+03:00
2025-02-25T05:20:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Харьковской, Николаевской, Житомирской областях Украины. Тревогу в Киеве объявили в 5.05 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395665.html
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киев, житомирская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Житомирская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили новую воздушную тревогу
В Киеве власти объявили новую воздушную тревогу