https://ria.ru/20250225/tramp-2001414066.html

Трамп опроверг сообщения о ликвидации базы в Греции для поставок вооружения

Трамп опроверг сообщения о ликвидации базы в Греции для поставок вооружения - РИА Новости, 25.02.2025

Трамп опроверг сообщения о ликвидации базы в Греции для поставок вооружения

Президент США Дональд Трамп на брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном опроверг сообщения греческих СМИ о планах закрыть базу в... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:40:00+03:00

2025-02-25T09:40:00+03:00

2025-02-25T09:45:00+03:00

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АФИНЫ, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном опроверг сообщения греческих СМИ о планах закрыть базу в греческом Александруполисе, сообщил портал Hellasjournal.com. Газета "Демократия" сообщила, что правительство США распорядилось срочно пересмотреть необходимость дальнейшего использования базы в Александруполисе, которая была выделена греческим правительством администрации Джо Байдена для переброски сил и систем вооружения на Украину против России. Один из журналистов на брифинге спросил президента Трампа, знает ли он о предполагаемом закрытии американской базы в Александруполисе. "Президент США обратился к министру обороны и повторил то, что сказал ему (глава Пентагона) Пит Хегсет: "Это неправильная история" (It"s not a correct story)", - пишет портал. Затем представитель Пентагона разъяснил, что у США нет в Александруполисе базы. "В Александруполисе нет базы США, это греческий объект, к которому США имеют доступ в соответствии с соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве. Он просто служит наземным транспортным узлом, через который американское вооружение поступает в Европу и вывозится из нее. Американский транспортный персонал может прибывать на объект для управления периодическими поставками и отправками вооружения. Но это не американская "база", которую США могли бы закрыть", - пояснил представитель Пентагона.

https://ria.ru/20250223/duda-2001064414.html

https://ria.ru/20250214/tramp-1999501968.html

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в мире, сша, франция, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, джо байден, министерство обороны сша