Трамп опроверг сообщения о ликвидации базы в Греции для поставок вооружения
Трамп опроверг сообщения о планах закрыть базу в греческом Александруполисе
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном опроверг сообщения греческих СМИ о планах закрыть базу в греческом Александруполисе, сообщил портал Hellasjournal.com.
Газета "Демократия" сообщила, что правительство США распорядилось срочно пересмотреть необходимость дальнейшего использования базы в Александруполисе, которая была выделена греческим правительством администрации Джо Байдена для переброски сил и систем вооружения на Украину против России.
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Один из журналистов на брифинге спросил президента Трампа, знает ли он о предполагаемом закрытии американской базы в Александруполисе.
"Президент США обратился к министру обороны и повторил то, что сказал ему (глава Пентагона) Пит Хегсет: "Это неправильная история" (It"s not a correct story)", - пишет портал.
Затем представитель Пентагона разъяснил, что у США нет в Александруполисе базы.
"В Александруполисе нет базы США, это греческий объект, к которому США имеют доступ в соответствии с соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве. Он просто служит наземным транспортным узлом, через который американское вооружение поступает в Европу и вывозится из нее. Американский транспортный персонал может прибывать на объект для управления периодическими поставками и отправками вооружения. Но это не американская "база", которую США могли бы закрыть", - пояснил представитель Пентагона.
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