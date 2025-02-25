https://ria.ru/20250225/tavriysk-2001418741.html

При ударе БПЛА по херсонскому Таврийску пострадал человек

При ударе БПЛА по херсонскому Таврийску пострадал человек - РИА Новости, 25.02.2025

При ударе БПЛА по херсонскому Таврийску пострадал человек

Один человек ранен при ударе беспилотника ВСУ по населенному пункту Таврийск Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:55:00+03:00

2025-02-25T09:55:00+03:00

2025-02-25T09:55:00+03:00

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 25 фев - РИА Новости. Один человек ранен при ударе беспилотника ВСУ по населенному пункту Таврийск Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Таврийске боевики ВСУ совершили сброс взрывоопасного предмета с применением БПЛА, в результате чего ранение получил мужчина 1955 года рождения", - сообщил представитель экстренных служб.В результате удара БПЛА ВСУ в Таврийске зафиксированы повреждения легкового автотранспорта и частных жилых домостроений.

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001409105.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины