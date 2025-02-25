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При ударе БПЛА по херсонскому Таврийску пострадал человек - РИА Новости, 25.02.2025
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09:55 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/tavriysk-2001418741.html
При ударе БПЛА по херсонскому Таврийску пострадал человек
При ударе БПЛА по херсонскому Таврийску пострадал человек - РИА Новости, 25.02.2025
При ударе БПЛА по херсонскому Таврийску пострадал человек
Один человек ранен при ударе беспилотника ВСУ по населенному пункту Таврийск Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T09:55:00+03:00
2025-02-25T09:55:00+03:00
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 25 фев - РИА Новости. Один человек ранен при ударе беспилотника ВСУ по населенному пункту Таврийск Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Таврийске боевики ВСУ совершили сброс взрывоопасного предмета с применением БПЛА, в результате чего ранение получил мужчина 1955 года рождения", - сообщил представитель экстренных служб.В результате удара БПЛА ВСУ в Таврийске зафиксированы повреждения легкового автотранспорта и частных жилых домостроений.
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001409105.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
При ударе БПЛА по херсонскому Таврийску пострадал человек

При ударе беспилотника по херсонскому Таврийску ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ГЕНИЧЕСК, 25 фев - РИА Новости. Один человек ранен при ударе беспилотника ВСУ по населенному пункту Таврийск Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В Таврийске боевики ВСУ совершили сброс взрывоопасного предмета с применением БПЛА, в результате чего ранение получил мужчина 1955 года рождения", - сообщил представитель экстренных служб.
В результате удара БПЛА ВСУ в Таврийске зафиксированы повреждения легкового автотранспорта и частных жилых домостроений.
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