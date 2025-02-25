https://ria.ru/20250225/svo-2001583124.html

Удмуртское предприятие производит котелки, бронежилеты и спецодежду для СВО

Удмуртское предприятие производит котелки, бронежилеты и спецодежду для СВО - РИА Новости, 25.02.2025

Удмуртское предприятие производит котелки, бронежилеты и спецодежду для СВО

Удмуртское предприятие "Локопласт" производит алюминиевые котелки, бронежилеты и спецодежду для нужд российской армии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов РИА Новости, 25.02.2025

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надежные люди

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

сво

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УФА, 25 фев – РИА Новости. Удмуртское предприятие "Локопласт" производит алюминиевые котелки, бронежилеты и спецодежду для нужд российской армии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Ижевское оружие защищает Отечество больше 200 лет. Но в помощь армии работают не только оружейные заводы. В рубрике #УдмуртияСнаряжает будем рассказывать, что еще производят наши предприятия. Компания "Локопласт" поставляет защитникам алюминиевые котелки. Их отправили уже больше 200 тысяч. Чтобы запустить этот конвейер, закупили дополнительное оборудование, автоматизировали процесс на 90%. Каждый день выпускают до 5 тысяч котелков", - рассказал глава региона. Также на заводе выпускают бронежилеты. "Их конструкторы компании разработали в связке с нашими парнями — дорабатывали бронежилеты по просьбам бойцов. Дополнительными баллистическими пакетами защитили шею, удлинили лямки, чтобы регулировать размер, добавили страховочные замки", - уточнил Бречалов. Кроме того, компания выпускает для военнослужащих спецодежду. Для военных- брюки с жгутом-турникетом, чтобы при ранении быстро оказать первую помощь. А для мирных жителей - облегченную версию бронежилета, который выглядит как обычный жилет. "Такие уже носят журналисты, правоохранители и жители приграничных территорий. В планах у предприятия ассортимент алюминиевой посуды и спецодежда любой сложности", - добавил руководитель Удмуртии.

https://ria.ru/20250225/svo-2001580480.html

https://ria.ru/20250225/svo-2001571278.html

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), сво