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Удмуртское предприятие производит котелки, бронежилеты и спецодежду для СВО - РИА Новости, 25.02.2025
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Надежные люди
 
20:23 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/svo-2001583124.html
Удмуртское предприятие производит котелки, бронежилеты и спецодежду для СВО
Удмуртское предприятие производит котелки, бронежилеты и спецодежду для СВО - РИА Новости, 25.02.2025
Удмуртское предприятие производит котелки, бронежилеты и спецодежду для СВО
Удмуртское предприятие "Локопласт" производит алюминиевые котелки, бронежилеты и спецодежду для нужд российской армии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:23:00+03:00
2025-02-25T20:23:00+03:00
надежные люди
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
сво
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УФА, 25 фев – РИА Новости. Удмуртское предприятие "Локопласт" производит алюминиевые котелки, бронежилеты и спецодежду для нужд российской армии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Ижевское оружие защищает Отечество больше 200 лет. Но в помощь армии работают не только оружейные заводы. В рубрике #УдмуртияСнаряжает будем рассказывать, что еще производят наши предприятия. Компания "Локопласт" поставляет защитникам алюминиевые котелки. Их отправили уже больше 200 тысяч. Чтобы запустить этот конвейер, закупили дополнительное оборудование, автоматизировали процесс на 90%. Каждый день выпускают до 5 тысяч котелков", - рассказал глава региона. Также на заводе выпускают бронежилеты. "Их конструкторы компании разработали в связке с нашими парнями — дорабатывали бронежилеты по просьбам бойцов. Дополнительными баллистическими пакетами защитили шею, удлинили лямки, чтобы регулировать размер, добавили страховочные замки", - уточнил Бречалов. Кроме того, компания выпускает для военнослужащих спецодежду. Для военных- брюки с жгутом-турникетом, чтобы при ранении быстро оказать первую помощь. А для мирных жителей - облегченную версию бронежилета, который выглядит как обычный жилет. "Такие уже носят журналисты, правоохранители и жители приграничных территорий. В планах у предприятия ассортимент алюминиевой посуды и спецодежда любой сложности", - добавил руководитель Удмуртии.
https://ria.ru/20250225/svo-2001580480.html
https://ria.ru/20250225/svo-2001571278.html
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), сво
Надежные люди, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), СВО
Удмуртское предприятие производит котелки, бронежилеты и спецодежду для СВО

Глава Удмуртии Бречалов: предприятие Локопласт производит защиту для бойцов СВО

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 25 фев – РИА Новости. Удмуртское предприятие "Локопласт" производит алюминиевые котелки, бронежилеты и спецодежду для нужд российской армии, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
"Ижевское оружие защищает Отечество больше 200 лет. Но в помощь армии работают не только оружейные заводы. В рубрике #УдмуртияСнаряжает будем рассказывать, что еще производят наши предприятия. Компания "Локопласт" поставляет защитникам алюминиевые котелки. Их отправили уже больше 200 тысяч. Чтобы запустить этот конвейер, закупили дополнительное оборудование, автоматизировали процесс на 90%. Каждый день выпускают до 5 тысяч котелков", - рассказал глава региона.
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Также на заводе выпускают бронежилеты. "Их конструкторы компании разработали в связке с нашими парнями — дорабатывали бронежилеты по просьбам бойцов. Дополнительными баллистическими пакетами защитили шею, удлинили лямки, чтобы регулировать размер, добавили страховочные замки", - уточнил Бречалов.
Кроме того, компания выпускает для военнослужащих спецодежду. Для военных- брюки с жгутом-турникетом, чтобы при ранении быстро оказать первую помощь. А для мирных жителей - облегченную версию бронежилета, который выглядит как обычный жилет.
"Такие уже носят журналисты, правоохранители и жители приграничных территорий. В планах у предприятия ассортимент алюминиевой посуды и спецодежда любой сложности", - добавил руководитель Удмуртии.
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Надежные людиАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)СВО
 
 
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