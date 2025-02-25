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Нижегородская область отправила бойцам СВО роботизированную технику - РИА Новости, 25.02.2025
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Надежные люди
 
20:02 25.02.2025 (обновлено: 20:03 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/svo-2001580480.html
Нижегородская область отправила бойцам СВО роботизированную технику
Нижегородская область отправила бойцам СВО роботизированную технику - РИА Новости, 25.02.2025
Нижегородская область отправила бойцам СВО роботизированную технику
Две беспилотные гусеничные платформы "Молот" передали из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:02:00+03:00
2025-02-25T20:03:00+03:00
надежные люди
технологии
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Две беспилотные гусеничные платформы "Молот" передали из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. Гусеничные роботы-беспилотники предназначены для перевозки боекомплектов, продовольствия, медикаментов, транспортировки специального оборудования, эвакуации раненых. "Специальную технику приобрел и отправил нижегородским военнослужащим координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Дома народного единства, руководитель которого сообщил, что с ближайшим гумконвоем бесконтактные платформы будут доставлены на передовую", - говорится в сообщении. Гусеничные роботы-беспилотники, востребованные на спецоперации, приобрели по запросам воинских частей, в которых служат нижегородцы. Вместе с техникой координационный центр доставит и другую гуманитарную помощь для нижегородских военнослужащих. Команда разработчиков и производителей гусеничных платформ перед отправкой продемонстрировала возможности техники на площадке у Дома народного единства: под бесконтактным управлением операторов беспилотные гусеничные машины проехали по дорожке, развернулись, встали на стоянку. Как рассказал разработчик платформы Ярослав Ефремов, грузоподъемность платформы – 300 килограммов, система оборудована дальней и ближней радиосвязью. Благодаря модульной компоновке платформу можно быстро переоборудовать под конкретные задачи. Все это может существенно облегчить службу бойцам спецоперации. "Специалисты нижегородской компании-разработчика отправятся в зону проведения спецоперации для обучения военнослужащих правилам эксплуатации техники. После тестирования и получения "обратной связи" от бойцов СВО будет решаться вопрос о дополнительной закупке беспилотных платформ", - подчеркивается в сообщении.
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технологии, нижегородская область, россия
Надежные люди, Технологии, Нижегородская область, Россия
Нижегородская область отправила бойцам СВО роботизированную технику

Из Нижегородской области в зону СВО передали две беспилотные платформы "Молот"

© Фото : Нижегородский Дом народного единстваНижегородцы отправили бойцам СВО роботизированную технику
Нижегородцы отправили бойцам СВО роботизированную технику - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Нижегородский Дом народного единства
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Две беспилотные гусеничные платформы "Молот" передали из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщает Дом народного единства.
Гусеничные роботы-беспилотники предназначены для перевозки боекомплектов, продовольствия, медикаментов, транспортировки специального оборудования, эвакуации раненых.
© Фото : Нижегородский Дом народного единстваНижегородцы отправили бойцам СВО роботизированную технику
Нижегородцы отправили бойцам СВО роботизированную технику - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Нижегородский Дом народного единства
Нижегородцы отправили бойцам СВО роботизированную технику
"Специальную технику приобрел и отправил нижегородским военнослужащим координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Дома народного единства, руководитель которого сообщил, что с ближайшим гумконвоем бесконтактные платформы будут доставлены на передовую", - говорится в сообщении.
Гусеничные роботы-беспилотники, востребованные на спецоперации, приобрели по запросам воинских частей, в которых служат нижегородцы. Вместе с техникой координационный центр доставит и другую гуманитарную помощь для нижегородских военнослужащих.
Команда разработчиков и производителей гусеничных платформ перед отправкой продемонстрировала возможности техники на площадке у Дома народного единства: под бесконтактным управлением операторов беспилотные гусеничные машины проехали по дорожке, развернулись, встали на стоянку. Как рассказал разработчик платформы Ярослав Ефремов, грузоподъемность платформы – 300 килограммов, система оборудована дальней и ближней радиосвязью. Благодаря модульной компоновке платформу можно быстро переоборудовать под конкретные задачи. Все это может существенно облегчить службу бойцам спецоперации.
"Специалисты нижегородской компании-разработчика отправятся в зону проведения спецоперации для обучения военнослужащих правилам эксплуатации техники. После тестирования и получения "обратной связи" от бойцов СВО будет решаться вопрос о дополнительной закупке беспилотных платформ", - подчеркивается в сообщении.
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