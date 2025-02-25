https://ria.ru/20250225/svo-2001474327.html

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 25.02.2025

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника РИА Новости, 25.02.2025

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Лозовая Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область, россия, нато, безопасность