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Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 25.02.2025 (обновлено: 12:39 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/svo-2001474327.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 25.02.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:22:00+03:00
2025-02-25T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
россия
нато
безопасность
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Лозовая Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область, россия, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Россия, НАТО, Безопасность
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Лозовая Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьРоссияНАТОБезопасность
 
 
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