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Самолет с неисправной радиолокацией готовится к посадке в Шереметьево - РИА Новости, 25.02.2025
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14:13 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/sukhoi-2001501293.html
Самолет с неисправной радиолокацией готовится к посадке в Шереметьево
Самолет с неисправной радиолокацией готовится к посадке в Шереметьево - РИА Новости, 25.02.2025
Самолет с неисправной радиолокацией готовится к посадке в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс из Екатеринбурга, готовится к посадке в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:13:00+03:00
2025-02-25T14:13:00+03:00
происшествия
екатеринбург
москва
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс из Екатеринбурга, готовится к посадке в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Борт Sukhoi Superjet 100 рейсом Екатеринбург – Москва готовится сесть в "Шереметьево". Предположительно, у самолета неисправность систем радиолокации", - сказал собеседник агентства. По его словам, борт принадлежит авиакомпании "Россия".
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96
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происшествия, екатеринбург, москва, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Екатеринбург, Москва, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Самолет с неисправной радиолокацией готовится к посадке в Шереметьево

Самолет SSJ-100 с неисправной радиолокацией готовится к посадке в Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс из Екатеринбурга, готовится к посадке в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Борт Sukhoi Superjet 100 рейсом ЕкатеринбургМосква готовится сесть в "Шереметьево". Предположительно, у самолета неисправность систем радиолокации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борт принадлежит авиакомпании "Россия".
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ПроисшествияЕкатеринбургМоскваШереметьево (аэропорт)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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