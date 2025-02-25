https://ria.ru/20250225/sukhoi-2001501293.html

Самолет с неисправной радиолокацией готовится к посадке в Шереметьево

Самолет с неисправной радиолокацией готовится к посадке в Шереметьево - РИА Новости, 25.02.2025

Самолет с неисправной радиолокацией готовится к посадке в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс из Екатеринбурга, готовится к посадке в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:13:00+03:00

2025-02-25T14:13:00+03:00

2025-02-25T14:13:00+03:00

происшествия

екатеринбург

москва

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс из Екатеринбурга, готовится к посадке в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Борт Sukhoi Superjet 100 рейсом Екатеринбург – Москва готовится сесть в "Шереметьево". Предположительно, у самолета неисправность систем радиолокации", - сказал собеседник агентства. По его словам, борт принадлежит авиакомпании "Россия".

https://ria.ru/20250115/samolet-1993860276.html

екатеринбург

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, москва, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)