https://ria.ru/20250225/subsidiya-1805446514.html

Программа "Молодая семья"-2025: как получить субсидию на жилье

Программа "Молодая семья" 2025 условия получения жилья, документы, сроки

Программа "Молодая семья"-2025: как получить субсидию на жилье

Программа "Молодая семья" позволяет получить от государства субсидию на приобретение собственной квартиры или строительство дома. Кто может рассчитывать на... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Программа "Молодая семья" позволяет получить от государства субсидию на приобретение собственной квартиры или строительство дома. Кто может рассчитывать на поддержку при покупке жилья в 2025 году, условия ее получения в разных регионах России и необходимые документы, суть госпрограммы и размер выплаты для семей с детьми и без них, – в материале РИА Новости. Программа "Молодая семья" в 2025 годуИпотека по программе “Молодая семья” в 2025 году с безвозмездной государственной субсидией в размере 30% (для семей без детей) или 35% (если в семье есть ребенок) позволяет значительно облегчить доступ к жилью для молодых семей и снизить финансовые барьеры при приобретении недвижимости. Чтобы стать участником госпрограммы необходимо соответствовать ее требованиям. Одно из важных условий – платежеспособность будущих заёмщиков."Государство поможет молодым семьям решить жилищный вопрос по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 (ред. от 22.03.2023)", – поясняет Ирина Смирнова, управляющий партнер и генеральный директор ООО "Ваш Бухгалтер", основатель Лиги Защиты Бизнеса.Программа "Молодая семья" (как самостоятельная и как подпрограмма других государственных программ) ранее действовала до 2025 года, но президент РФ Владимир Путин сообщил, что она будет продлена, и в 2025 году на ее финансирование запланировано выделить 15 млрд рублей.“Молодые семьи также могут получить кредит с пониженной процентной ставкой для приобретения или строительства жилья на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны РФ”, – говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.СутьКатегориям граждан, соответствующим требованиям госпрограммы, назначаются социальные выплаты при покупке жилой недвижимости (в том числе на этапе строительства) или на возведение жилого дома. Субсидия предоставляется в форме свидетельства, ее размер составляет не менее 30% (для семей без детей) и 35% (с ребенком) стоимости жилья.Воспользоваться программой можно только один раз, период действия сертификата – семь месяцев. Ирина Смирнова поясняет, что выплаченные государством средства возвращать не придется, но нельзя таким способом купить жилую недвижимость у близких родственников, а потратить сертификат разрешается только в регионе оформления.Условия и требования программыМолодая семья должна соответствовать обязательным условиям программы, нуждаться в жилом помещении и стоять на специальном учете.Претендовать на выплаты может молодая семья, воспитывающая одного или нескольких детей (в том числе семьи, где один из супругов не является гражданином РФ), либо неполная молодая семья, состоящая из одного родителя - гражданина РФ и одного ребенка (или более) и соответствующая следующим требованиям:"Присвоение статуса нуждающихся в жилых помещениях производится органами местного самоуправления в регионе проживания. При расчете степени благоустроенности жизни учитывается несколько факторов, показатель социальной нормы определяется муниципалитетом. В семьях от трех человек норматив в среднем составляет 18 квадратных метров на каждого проживающего", – уточняет Ирина Смирнова, юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы."Бывает, что поддержку от государства ждут годами. И к этому времени один из супругов достигает предельного возраста. Когда до семьи доходит очередь, ей отказывают в предоставлении субсидии. К сожалению, подобные явления случаются, к ним надо быть готовым", – говорит Оксана Васильева.По словам эксперта, право на получение помощи в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" соответствующей госпрограммы подтверждается свидетельством. Этот документ выдается органом местного самоуправления на основании решения о включении семьи в список участников мероприятия. Срок действия свидетельства – не более семи месяцев с даты выдачи”.На что можно потратить субсидиюНаправить субсидию можно на:"Жилье, как правило, должно быть куплено или построено на территории того субъекта РФ, орган исполнительной власти которого включил молодую семью – участницу программы в список претендентов на получение социальной выплаты. Причем с 2017 года ее нельзя использовать на покупку жилья у определенных программой родственников (супруг (супруга), дедушка (бабушка), внуки, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры)", – комментирует Ирина Белова.Размер суммы на жилье“Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30% расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, не имеющих детей, и 35% – для семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных семей, – говорит Оксана Васильева. – Размер выплаты рассчитывается исходя из размера общей площади жилого помещения, количества членов семьи и норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором семья включена в список участников мероприятия”.Оксана Васильева поясняет, что расчетная стоимость жилья и стоимость жилья по кредитному договору – разные вещи. Расчетная стоимость определяется по следующей формуле:Расчетная стоимость = площадь жилья * норматив стоимости квадратного метра в конкретном регионе.Она зависит от состава семьи. Для двух ее членов заплатят из расчета 42 м², если в семье три человека или больше – 18 м² на каждого."Вполне возможно, что цена квартиры будет больше расчетной стоимости, поэтому разницу придется доплачивать за свой счет, – поясняет эксперт. – Покупка жилья осуществляется только через банк. В кредитное учреждение необходимо отнести документ от администрации, подтверждающий право на субсидию. После этого банк делает запрос в местные органы власти и проводит платеж".Срок действияПрезидент России Владимир Путин заявил, что программа "Молодая семья" пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года.Как получить субсидию от государстваЧтобы присоединиться к программе, молодой семье нужно встать на учет по улучшению жилищных условий, собрать документы и подать заявление в орган местного самоуправления.Необходимые документыЗаявитель может обратиться лично по месту проживания в местный орган власти или с помощью единого портала госуслуг и представить пакет документов:В зависимости от целей, на которые планируется потратить деньги по программе, пакет документов может дополняться копией договора ипотечного, кредитного, долевого участия и другими.Как уточняет Оксана Васильева, если семья уже взяла ипотеку, но все равно претендует на получение субсидии, то дополнительно нужно будет предоставить следующее:Пошаговая инструкцияДля получения субсидии необходимо, чтобы местная администрация включила семью в программу. После того, как ее поставят на учет в качестве участника на основании предоставленных документов, ее в порядке очередности включат в списки молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, которые желают получить социальную выплату в определенном году.Особенности в регионахСубъекты РФ устанавливают собственные требования, поэтому следует обратиться за разъяснением, попадает ли молодая семья под условия субсидии в МФЦ или органы соцзащиты.Нормативы средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения различаются в субъектах РФ. Так, в Орловской области на IV квартал 2024 года этот показатель составлял 79 528 рублей, в Московской области – 155 931 рубль, а в Оренбургской – 68 712 рублей."В каждом регионе в соответствии с федеральной программой принимаются свои программы по улучшению жилищных условий молодых семей, которые устанавливают либо дополняют федеральные условия получения социальной выплаты", – говорит Ирина Белова. Например, субъектом устанавливаются порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, возраст членов семьи может быть увеличен и т.п. На уровне субъектов РФ, по словам юриста, осуществляется:“Молодым семьям также доступна программа "Дальневосточная и арктическая ипотека", участниками которой могут стать состоящие в браке граждане РФ при условии, что оба супруга не достигли возраста 36 лет, а также гражданин РФ, не достигший возраста 36 лет, не состоящий в браке и имеющий ребенка, являющегося гражданином РФ, который на момент заключения кредитного договора не достиг возраста 19 лет, – дополняет Оксана Васильева. – Так, например, в период с 01.12.2019 по 31.12.2030 включительно при соблюдении определенных условий указанные лица могут получить кредит под 2% годовых на приобретение или строительство жилья на территории Дальневосточного федерального округа или на сухопутных территориях Арктической зоны РФ (не входящих в состав Дальневосточного федерального округа)”.Очередь в госпрограммеСтоять в очереди по программе можно несколько лет. Желающих очень много, поэтому финансирования хватает не на всех. Как указывают эксперты, в среднем в очереди стоят два-четыре года. У кого-то это занимало и шесть лет. Информацию о том, на какой позиции в очереди на получение субсидии находится заявитель, можно получить в местной администрации. Ведением учета и составлением списков претендентов на получение выплаты по программе “Молодая семья” занимаются местные органы власти.Комментарий эксперта"Орган местного самоуправления формирует список до 1 июня года, предшествующего планируемому, и направляет в исполнительный орган субъекта РФ. Последний утверждает сводный список молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы. После получения соответствующего финансирования орган местного самоуправления оповещает молодую семью о необходимости явиться за свидетельством о праве на получение социальной выплаты, а также специалист разъясняет порядок и условия ее получения и использования", – говорит Ирина Белова.

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Алёна Пава

субсидии, общество, ипотека, россия