https://ria.ru/20250225/ssha-2001390176.html

Белый дом прокомментировал отказ суда допустить журналистов AP к Трампу

Белый дом прокомментировал отказ суда допустить журналистов AP к Трампу - РИА Новости, 25.02.2025

Белый дом прокомментировал отказ суда допустить журналистов AP к Трампу

Белый дом после отказа суда в США снять с журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс ограничения на допуск в президентский пул заявил, что посещение мероприятий с... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T01:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Белый дом после отказа суда в США снять с журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс ограничения на допуск в президентский пул заявил, что посещение мероприятий с участием американского лидера - не право, а привилегия. "Как мы и говорили с самого начала: задавать вопросы президенту США в Овальном кабинете или на борту номер один - привилегия журналистов, а не право", - говорится в комментарии Белого дома. Ранее окружной судья отказал агентству в требовании отменить введенные администрацией Дональда Трампа ограничения на время разбирательства по иску. В Белом доме это решение назвали победой. Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из-за недопуска на мероприятия с участием президента США. Агентство назвало неконституционной попытку Белого дома препятствовать использованию редакцией названия "Мексиканский залив" вместо названия "Залив Америки", которое поручил употреблять президент Дональд Трамп. Решение о недопуске на мероприятия Белый дом связал с этой позицией агентства.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001284358.html

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в мире, сша, дональд трамп