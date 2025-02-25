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Белый дом прокомментировал отказ суда допустить журналистов AP к Трампу - РИА Новости, 25.02.2025
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01:57 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ssha-2001390176.html
Белый дом прокомментировал отказ суда допустить журналистов AP к Трампу
Белый дом прокомментировал отказ суда допустить журналистов AP к Трампу - РИА Новости, 25.02.2025
Белый дом прокомментировал отказ суда допустить журналистов AP к Трампу
Белый дом после отказа суда в США снять с журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс ограничения на допуск в президентский пул заявил, что посещение мероприятий с... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T01:57:00+03:00
2025-02-25T01:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Белый дом после отказа суда в США снять с журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс ограничения на допуск в президентский пул заявил, что посещение мероприятий с участием американского лидера - не право, а привилегия. "Как мы и говорили с самого начала: задавать вопросы президенту США в Овальном кабинете или на борту номер один - привилегия журналистов, а не право", - говорится в комментарии Белого дома. Ранее окружной судья отказал агентству в требовании отменить введенные администрацией Дональда Трампа ограничения на время разбирательства по иску. В Белом доме это решение назвали победой. Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из-за недопуска на мероприятия с участием президента США. Агентство назвало неконституционной попытку Белого дома препятствовать использованию редакцией названия "Мексиканский залив" вместо названия "Залив Америки", которое поручил употреблять президент Дональд Трамп. Решение о недопуске на мероприятия Белый дом связал с этой позицией агентства.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001284358.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом прокомментировал отказ суда допустить журналистов AP к Трампу

Белый дом назвал победой отказ суда допустить журналистов AP к Трампу

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Белый дом после отказа суда в США снять с журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс ограничения на допуск в президентский пул заявил, что посещение мероприятий с участием американского лидера - не право, а привилегия.
"Как мы и говорили с самого начала: задавать вопросы президенту США в Овальном кабинете или на борту номер один - привилегия журналистов, а не право", - говорится в комментарии Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Вчера, 14:36
Ранее окружной судья отказал агентству в требовании отменить введенные администрацией Дональда Трампа ограничения на время разбирательства по иску. В Белом доме это решение назвали победой.
Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из-за недопуска на мероприятия с участием президента США. Агентство назвало неконституционной попытку Белого дома препятствовать использованию редакцией названия "Мексиканский залив" вместо названия "Залив Америки", которое поручил употреблять президент Дональд Трамп. Решение о недопуске на мероприятия Белый дом связал с этой позицией агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп
23 февраля, 00:28
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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