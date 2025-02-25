https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001565639.html

Спецоперация, 25 февраля: ВС России ударили по военным аэродромам Украины

Спецоперация, 25 февраля: ВС России ударили по военным аэродромам Украины - РИА Новости, 25.02.2025

Спецоперация, 25 февраля: ВС России ударили по военным аэродромам Украины

Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:35:00+03:00

2025-02-25T18:35:00+03:00

2025-02-25T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины, цели удара были достигнуты, сообщило Минобороны РФ в сводке, опубликованной во вторник. Также в сводке сказано, что российские группировки нанесли поражение противнику и улучшили положение, а также заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ в зоне спецоперации за минувшие сутки составили до 905 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились 14 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и четырёх складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам производства ударных БПЛА и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований. Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб JDAM, 23 снаряда РСЗО Vampire, а также 97 беспилотников самолётного типа. Уничтожили два танка и 25 бронемашинВ отдельной сводке по ситуации в курском приграничье говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков, а также отразила две контратаки. Авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов Сумской области Украины. Всего в Курской области за сутки были уничтожены более 220 боевиков ВСУ, два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63 325 военнослужащих. Фактор разложенияВ понедельник президент РФ Владимир Путин на телеканале "Россия 1" сообщил журналисту Павлу Зарубину, что Владимир Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией, а также превратился в фактор разложения армии, общества и государства Украины в токсичную фигуру, которая даёт нелепые, продиктованные политическими соображениями приказы, которые приводят к неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии. Зеленский стоит на пути к достижению мира, подчеркнул Путин. По его словам, если руководствоваться соображениями укрепления украинской государственности, нужно приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием украинского народа. По словам Путина, ресурсы редкоземельных металлов на Украине, соглашение об использовании которых пытается заключить президент США Дональд Трамп, ещё требуют оценки. Путин подчеркнул, что в России их на порядок больше. Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но хотелось бы, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на РФ, отметил президент. Обесточенные поселкиУправление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что украинские войска во вторник выпустили по Горловке 19 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, также 10 ракет из РСЗО по центру города. По данным мэра города Ивана Приходько, в результате ударов пострадала мирная жительница, был обесточен посёлок Пятихатки и частично обесточены жилой массив "Комсомолец" и посёлки шахты имени Ю. А. Гагарина и Химик. Кроме того, в посёлке Озеряновка зафиксированы множественные повреждения газопровода. "Отправные точки" и "антироссийские бумажки"Президент США Дональд Трамп принял у себя президента Франции Эммануэля Макрона. После встречи он заявил журналистам, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую войну, и США намереваются этого не допустить. По его словам, урегулирование возможно в ближайшие недели. Также, по словам американского президента, Киеву будет "непросто" вернуть утраченные территории, а обеспечение безопасности Украины после урегулирования ляжет на Европу. Кроме того, Трамп сообщил, что сохраняет намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также посетить Москву. Резолюция Совбеза ООН по Украине - отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию, в которой члены СБ ООН "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной", "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Постпред РФ при организации Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой". Резолюция Совбеза ООН, которая, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладает юридически обязывающей силой, по его словам, - отправная точка для дальнейший усилий по урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что голосование в ООН по Украине говорит, что понимание необходимости устранения первопричин украинского кризиса медленно "пробивает себе дорогу". Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались". Госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию Breitbart заявил, что надеется на новой встрече с российской стороной начать выяснять, что Россия может сделать для остановки украинского конфликта. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что ЕС на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым собирается реализовывать собственное соглашение с Киевом, которое было заключено несколько лет назад. Почти 50% жителей Германии выступают против продолжения поддержки Киева, свидетельствуют данные опроса института INSA для портала t-online. За всестороннюю поддержку Киева высказались 28%, 7% только за дальнейшее финансирование Украины, 8% - исключительно за продолжение поставок вооружений. Нечем отдаватьВо вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины со второй попытки поддержал постановление, согласно которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия "до вступления на пост нового президента", а выборы должны пройти после завершения конфликта на Украине. Премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется 524 миллиарда долларов. По его мнению, восстановление должно стать "проектом глобального масштаба" и должно происходить уже сейчас. В ближайшие 15-20 лет Украине нечем будет отдавать долги, набранные нынешними украинскими властями, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. Газета Politico выпустила материал, в котором со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Бена Барри сообщила, что Украина без военной помощи США лишится около половины вооружений, в том числе наиболее эффективных. Военнослужащие ВСУ всех рангов разгневаны и разочарованы президентом США Дональдом Трампом и снимают со своей формы нашивки с изображением американского флага, сообщила британская газета Independent по итогам разговоров с украинскими военными.

https://ria.ru/20250225/vsu-2001550861.html

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001558598.html

https://ria.ru/20250225/rubio-2001402828.html

https://ria.ru/20250225/zakharova-2001393031.html

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001530747.html

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