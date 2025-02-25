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Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:47 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001403118.html
Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2025
Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток, заявил Рогов
Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Пятихатки на степногорском направлении Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:47:00+03:00
2025-02-25T07:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
пятихатки
запорожская область
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Пятихатки на степногорском направлении Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ зашли в Пятихатки и закрепились там, взяв под контроль половину села. Село являлось последним неосвобожденным населенным пунктом, захваченным ВСУ в рамках контрнаступления в 2023 году. "Наши войска выбили противника из Пятихаток. Сейчас в селе идет зачистка", - сказал Рогов. По его словам, инициатива находится в руках российской армии, украинские войска откатились на север, в сторону сел Лобковое и Степовое. Украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным Минобороны РФ, в ходе контрнаступления ВСУ в 2023 году потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".
https://ria.ru/20250225/marochko-2001401266.html
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001402986.html
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россия, пятихатки, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пятихатки, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток, заявил Рогов

Рогов: российские войска выбили ВСУ из Пятихаток, там идет зачистка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Пятихатки на степногорском направлении Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ зашли в Пятихатки и закрепились там, взяв под контроль половину села. Село являлось последним неосвобожденным населенным пунктом, захваченным ВСУ в рамках контрнаступления в 2023 году.
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"Наши войска выбили противника из Пятихаток. Сейчас в селе идет зачистка", - сказал Рогов.
По его словам, инициатива находится в руках российской армии, украинские войска откатились на север, в сторону сел Лобковое и Степовое.
Украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным Минобороны РФ, в ходе контрнаступления ВСУ в 2023 году потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПятихаткиЗапорожская областьВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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