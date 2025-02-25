https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001403118.html

Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2025

Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток, заявил Рогов

Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Пятихатки на степногорском направлении Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T07:47:00+03:00

2025-02-25T07:47:00+03:00

2025-02-25T07:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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пятихатки

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владимир путин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Пятихатки на степногорском направлении Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ зашли в Пятихатки и закрепились там, взяв под контроль половину села. Село являлось последним неосвобожденным населенным пунктом, захваченным ВСУ в рамках контрнаступления в 2023 году. "Наши войска выбили противника из Пятихаток. Сейчас в селе идет зачистка", - сказал Рогов. По его словам, инициатива находится в руках российской армии, украинские войска откатились на север, в сторону сел Лобковое и Степовое. Украинское контрнаступление в Запорожской области началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным Минобороны РФ, в ходе контрнаступления ВСУ в 2023 году потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".

https://ria.ru/20250225/marochko-2001401266.html

https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001402986.html

россия

пятихатки

запорожская область

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россия, пятихатки, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины