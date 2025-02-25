https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001402986.html

ВС России расширили плацдарм вокруг Новоочеретоватого, заявил Рогов

ВС России расширили плацдарм вокруг Новоочеретоватого, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2025

ВС России расширили плацдарм вокруг Новоочеретоватого, заявил Рогов

Российские войска расширили плацдарм вокруг села Новоочеретоватое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T07:46:00+03:00

2025-02-25T07:46:00+03:00

2025-02-25T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Российские войска расширили плацдарм вокруг села Новоочеретоватое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ 21 февраля сообщало, что российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов, включая Новоселку, Надеждинку и Новоочеретоватое в ДНР. В понедельник Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись севернее и северо-западнее Новоочеретоватого к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия. "За последние дни наши войска провели серию успешных контратак и расширили плацдарм вокруг Новоочеретоватого", - сказал Рогов. В частности, по его словам, только за последние сутки продвижение на юго-запад от села составило более семи квадратных километров. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20250225/marochko-2001401266.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов