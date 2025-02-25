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ВС России расширили плацдарм вокруг Новоочеретоватого, заявил Рогов
ВС России расширили плацдарм вокруг Новоочеретоватого, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2025
ВС России расширили плацдарм вокруг Новоочеретоватого, заявил Рогов
Российские войска расширили плацдарм вокруг села Новоочеретоватое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:46:00+03:00
2025-02-25T07:46:00+03:00
2025-02-25T07:46:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Российские войска расширили плацдарм вокруг села Новоочеретоватое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны РФ 21 февраля сообщало, что российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов, включая Новоселку, Надеждинку и Новоочеретоватое в ДНР. В понедельник Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись севернее и северо-западнее Новоочеретоватого к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия. "За последние дни наши войска провели серию успешных контратак и расширили плацдарм вокруг Новоочеретоватого", - сказал Рогов. В частности, по его словам, только за последние сутки продвижение на юго-запад от села составило более семи квадратных километров. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов
ВС России расширили плацдарм вокруг Новоочеретоватого, заявил Рогов
Рогов: ВС России расширили плацдарм вокруг Новоочеретоватого