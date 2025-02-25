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Прятавшаяся полгода от ВСУ жительница курского села поблагодарила ВС России - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:15 25.02.2025 (обновлено: 06:22 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001398411.html
Прятавшаяся полгода от ВСУ жительница курского села поблагодарила ВС России
Прятавшаяся полгода от ВСУ жительница курского села поблагодарила ВС России - РИА Новости, 25.02.2025
Прятавшаяся полгода от ВСУ жительница курского села поблагодарила ВС России
Жительница курского села в Суджанском районе, которая полгода прожила с матерью и свекровью в подвале дома после нападения ВСУ на Курскую область, поблагодарила РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T06:15:00+03:00
2025-02-25T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Жительница курского села в Суджанском районе, которая полгода прожила с матерью и свекровью в подвале дома после нападения ВСУ на Курскую область, поблагодарила российских военных за бережную эвакуацию. Ранее на опросе у военных следователей СК РФ, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области рассказала, что с первого дня нападения ВСУ на Курскую область она с престарелыми матерью и свекровью прятались в подвале дома. По словам женщины, возможности эвакуироваться у них не было: украинские военные не позволяли им уехать и предлагали лишь увезти их на территорию Сумской области. Кроме того, по словам женщины, она не могла приобрести лекарства больной матери, в результате чего та умерла. "Большую благодарность (выражаю – ред.) военным силам 83-й бригады, которая нас спасла, вывела. Они вывели меня и 85-летнюю свекровь мою, относились к нам бережно и вели нас так, чтобы и волос не упал с головы нашей. Берегли очень-очень", - сказала женщина. Она также рассказала, что тело ее погибшей матери осталось под завалами в подвале дома, однако российские военные заверили женщину, что найдут тело матери и она сможет ее похоронить. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250222/prestupleniya-2000948867.html
https://ria.ru/20250221/dnr-2000822164.html
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россия
курская область
суджанский район
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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Прятавшаяся полгода от ВСУ жительница курского села поблагодарила ВС России

Жительница курского села, полгода прятавшаяся в подвале, поблагодарила ВС России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Жительница курского села в Суджанском районе, которая полгода прожила с матерью и свекровью в подвале дома после нападения ВСУ на Курскую область, поблагодарила российских военных за бережную эвакуацию.
Ранее на опросе у военных следователей СК РФ, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области рассказала, что с первого дня нападения ВСУ на Курскую область она с престарелыми матерью и свекровью прятались в подвале дома. По словам женщины, возможности эвакуироваться у них не было: украинские военные не позволяли им уехать и предлагали лишь увезти их на территорию Сумской области. Кроме того, по словам женщины, она не могла приобрести лекарства больной матери, в результате чего та умерла.
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"Большую благодарность (выражаю – ред.) военным силам 83-й бригады, которая нас спасла, вывела. Они вывели меня и 85-летнюю свекровь мою, относились к нам бережно и вели нас так, чтобы и волос не упал с головы нашей. Берегли очень-очень", - сказала женщина.
Она также рассказала, что тело ее погибшей матери осталось под завалами в подвале дома, однако российские военные заверили женщину, что найдут тело матери и она сможет ее похоронить.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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