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Более 75 добровольцев из отрядов БАРС получили госнаграды в зоне СВО - РИА Новости, 25.02.2025
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05:21 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001396187.html
Более 75 добровольцев из отрядов БАРС получили госнаграды в зоне СВО
Более 75 добровольцев из отрядов БАРС получили госнаграды в зоне СВО - РИА Новости, 25.02.2025
Более 75 добровольцев из отрядов БАРС получили госнаграды в зоне СВО
Более 75 добровольцев из отрядов БАРС группировки войск "Днепр", действующих в Запорожской области, получили государственные награды непосредственно в зоне... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:21:00+03:00
2025-02-25T05:21:00+03:00
безопасность
россия
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Более 75 добровольцев из отрядов БАРС группировки войск "Днепр", действующих в Запорожской области, получили государственные награды непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" военнослужащим вручил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных сил России генерал-майор Александр Туляганов. "Всего были награждены более 75 военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения боевых задач на запорожском направлении в зоне проведения СВО", - отметили в Минобороны.
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безопасность, россия, запорожская область
Безопасность, Россия, Запорожская область
Более 75 добровольцев из отрядов БАРС получили госнаграды в зоне СВО

Минобороны: более 75 добровольцев из отрядов БАРС получили госнаграды в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Более 75 добровольцев из отрядов БАРС группировки войск "Днепр", действующих в Запорожской области, получили государственные награды непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" военнослужащим вручил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных сил России генерал-майор Александр Туляганов.
"Всего были награждены более 75 военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения боевых задач на запорожском направлении в зоне проведения СВО", - отметили в Минобороны.
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