Рейтинг@Mail.ru
Инженеры "Центра" отработали наведение понтонной переправы в зоне СВО - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395789.html
Инженеры "Центра" отработали наведение понтонной переправы в зоне СВО
Инженеры "Центра" отработали наведение понтонной переправы в зоне СВО - РИА Новости, 25.02.2025
Инженеры "Центра" отработали наведение понтонной переправы в зоне СВО
Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск "Центр" отработали наведение понтонной переправы перед выполнением боевых задач в зоне СВО,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:11:00+03:00
2025-02-25T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск "Центр" отработали наведение понтонной переправы перед выполнением боевых задач в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Понтонно-мостовые подразделения инженерных войск группировки войск "Центр" отработали действия по наведению понтонной переправы и форсированию водной преграды на одном из полигонов в зоне специальной военной операции", – рассказал сапер Алексей Авдеев. Минобороны уточняет, что военнослужащие произвели инженерную разведку местности, сбросили понтонные звенья в воду и приступил к их сборке. Используя понтонные звенья возимого понтонного парка ПП-91М, личный состав при помощи буксирно-моторных катеров БМК-3 закончил наводить переправу через водную преграду. Затем они преодолели реку, маневрируя среди ледяных глыб.
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395665.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Инженеры "Центра" отработали наведение понтонной переправы в зоне СВО

Минобороны: инженеры отработали наведение понтонной переправы в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск "Центр" отработали наведение понтонной переправы перед выполнением боевых задач в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Понтонно-мостовые подразделения инженерных войск группировки войск "Центр" отработали действия по наведению понтонной переправы и форсированию водной преграды на одном из полигонов в зоне специальной военной операции", – рассказал сапер Алексей Авдеев.
Минобороны уточняет, что военнослужащие произвели инженерную разведку местности, сбросили понтонные звенья в воду и приступил к их сборке. Используя понтонные звенья возимого понтонного парка ПП-91М, личный состав при помощи буксирно-моторных катеров БМК-3 закончил наводить переправу через водную преграду. Затем они преодолели реку, маневрируя среди ледяных глыб.
Ударный вертолёт Ми-28 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье
05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала