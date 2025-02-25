https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395789.html

Инженеры "Центра" отработали наведение понтонной переправы в зоне СВО

Инженеры "Центра" отработали наведение понтонной переправы в зоне СВО - РИА Новости, 25.02.2025

Инженеры "Центра" отработали наведение понтонной переправы в зоне СВО

Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск "Центр" отработали наведение понтонной переправы перед выполнением боевых задач в зоне СВО,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T05:11:00+03:00

2025-02-25T05:11:00+03:00

2025-02-25T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск "Центр" отработали наведение понтонной переправы перед выполнением боевых задач в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Понтонно-мостовые подразделения инженерных войск группировки войск "Центр" отработали действия по наведению понтонной переправы и форсированию водной преграды на одном из полигонов в зоне специальной военной операции", – рассказал сапер Алексей Авдеев. Минобороны уточняет, что военнослужащие произвели инженерную разведку местности, сбросили понтонные звенья в воду и приступил к их сборке. Используя понтонные звенья возимого понтонного парка ПП-91М, личный состав при помощи буксирно-моторных катеров БМК-3 закончил наводить переправу через водную преграду. Затем они преодолели реку, маневрируя среди ледяных глыб.

https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395665.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)