https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395665.html
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.02.2025
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:08:00+03:00
2025-02-25T05:08:00+03:00
2025-02-25T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395554.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье
Минобороны: экипаж Ми-28НМ уничтожил личный состав ВСУ в курском приграничье