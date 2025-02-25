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Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395665.html
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.02.2025
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:08:00+03:00
2025-02-25T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395554.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье

Минобороны: экипаж Ми-28НМ уничтожил личный состав ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУдарный вертолёт Ми-28
Ударный вертолёт Ми-28 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ударный вертолёт Ми-28. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - заключили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМ
 
 
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