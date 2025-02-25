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Бойцы группировки "Запад" уничтожили 21 пункт управления БПЛА ВСУ
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 21 пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.02.2025
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 21 пункт управления БПЛА ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили четыре украинских минометных расчета и 21 пункт управления беспилотниками, сообщил... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:05:00+03:00
2025-02-25T05:05:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили четыре украинских минометных расчета и 21 пункт управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены... четыре минометных расчета. Также уничтожен... 21 пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении. Добавляется, что расчеты противовоздушной обороны сбили девять беспилотников самолетного типа. Кроме того, уничтожена станция спутниковой связи Starlink.
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 21 пункт управления БПЛА ВСУ
Минобороны: бойцы "Запада" за сутки уничтожили 21 пункт управления БПЛА ВСУ