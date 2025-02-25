https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395554.html

Бойцы группировки "Запад" уничтожили 21 пункт управления БПЛА ВСУ

Бойцы группировки "Запад" уничтожили 21 пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.02.2025

Бойцы группировки "Запад" уничтожили 21 пункт управления БПЛА ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили четыре украинских минометных расчета и 21 пункт управления беспилотниками, сообщил... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T05:05:00+03:00

2025-02-25T05:05:00+03:00

2025-02-25T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили четыре украинских минометных расчета и 21 пункт управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены... четыре минометных расчета. Также уничтожен... 21 пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении. Добавляется, что расчеты противовоздушной обороны сбили девять беспилотников самолетного типа. Кроме того, уничтожена станция спутниковой связи Starlink.

https://ria.ru/20250225/udar-2001393535.html

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министерство обороны рф (минобороны рф)