https://ria.ru/20250225/solntse-2001503766.html
На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка
На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка - РИА Новости, 25.02.2025
На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка
Во вторник ночью Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН на официальном сайте. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:25:00+03:00
2025-02-25T14:25:00+03:00
2025-02-25T14:55:00+03:00
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984925795_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_612a9364de52ded6731c43b2971807f5.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Во вторник ночью Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН на официальном сайте."Очень крупный, судя по всему, самый большой в текущем году выброс плазмы зарегистрирован на Солнце этой ночью", — говорится в публикации.Отмечается, что космическое явление наблюдалось примерно с 1:00 мск до 9:00-10:00 утра. Кроме того, ученые предположили, что выброс произошел из той же активной области, что и два дня назад, когда зафиксировали вспышку уровня X2.0. Сейчас она находится на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю.При этом активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне еще около полутора суток, рассказали в лаборатории.
https://ria.ru/20250224/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984925795_0:240:1920:1680_1920x0_80_0_0_1d576a4cb685c1948e6aa6e8357296c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, вспышки на солнце , в мире
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , В мире
На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка
Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы