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На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка - РИА Новости, 25.02.2025
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14:25 25.02.2025 (обновлено: 14:55 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/solntse-2001503766.html
На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка
На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка - РИА Новости, 25.02.2025
На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка
Во вторник ночью Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН на официальном сайте. РИА Новости, 25.02.2025
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земля
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Во вторник ночью Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН на официальном сайте.&quot;Очень крупный, судя по всему, самый большой в текущем году выброс плазмы зарегистрирован на Солнце этой ночью&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что космическое явление наблюдалось примерно с 1:00 мск до 9:00-10:00 утра. Кроме того, ученые предположили, что выброс произошел из той же активной области, что и два дня назад, когда зафиксировали вспышку уровня X2.0. Сейчас она находится на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю.При этом активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне еще около полутора суток, рассказали в лаборатории.
https://ria.ru/20250224/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, российская академия наук, вспышки на солнце , в мире
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , В мире
На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка

Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы

© European Space AgencyИзображение Солнца под ультрафиолетовым излучением
Изображение Солнца под ультрафиолетовым излучением - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© European Space Agency
Изображение Солнца под ультрафиолетовым излучением. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Во вторник ночью Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН на официальном сайте.
«

"Очень крупный, судя по всему, самый большой в текущем году выброс плазмы зарегистрирован на Солнце этой ночью", — говорится в публикации.

Отмечается, что космическое явление наблюдалось примерно с 1:00 мск до 9:00-10:00 утра.
Кроме того, ученые предположили, что выброс произошел из той же активной области, что и два дня назад, когда зафиксировали вспышку уровня X2.0. Сейчас она находится на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю.
При этом активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне еще около полутора суток, рассказали в лаборатории.
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