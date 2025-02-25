https://ria.ru/20250225/solntse-2001503766.html

На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка

На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка - РИА Новости, 25.02.2025

На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка

Во вторник ночью Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН на официальном сайте. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:25:00+03:00

2025-02-25T14:25:00+03:00

2025-02-25T14:55:00+03:00

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984925795_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_612a9364de52ded6731c43b2971807f5.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Во вторник ночью Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН на официальном сайте."Очень крупный, судя по всему, самый большой в текущем году выброс плазмы зарегистрирован на Солнце этой ночью", — говорится в публикации.Отмечается, что космическое явление наблюдалось примерно с 1:00 мск до 9:00-10:00 утра. Кроме того, ученые предположили, что выброс произошел из той же активной области, что и два дня назад, когда зафиксировали вспышку уровня X2.0. Сейчас она находится на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю.При этом активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне еще около полутора суток, рассказали в лаборатории.

https://ria.ru/20250224/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, российская академия наук, вспышки на солнце , в мире