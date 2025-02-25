https://ria.ru/20250225/sochi-2001505830.html

Спасатель рассказал подробности ЧП со сноубордистами в Сочи

Спасатель рассказал подробности ЧП со сноубордистами в Сочи - РИА Новости, 25.02.2025

Спасатель рассказал подробности ЧП со сноубордистами в Сочи

Трое сноубордистов-фрирайдеров, попавших под лавину в горах Сочи, были обеспечены лавинным снаряжением, фонарями, пропавшего товарища они сначала искали сами,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:36:00+03:00

2025-02-25T14:36:00+03:00

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сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роза хутор

происшествия

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СОЧИ, 25 фев – РИА Новости. Трое сноубордистов-фрирайдеров, попавших под лавину в горах Сочи, были обеспечены лавинным снаряжением, фонарями, пропавшего товарища они сначала искали сами, рассказал спасатель Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России Павел Понуровский в Telegram-канале. Ранее в отряде сообщили, что спасателям удалось найти двух сноубордистов, заставших лавину в горах за пределами курорта "Роза Хутор". Поиски третьего сейчас приостановлены из-за опасных погодных условий. "Они подготовленные ребята, в соответствующей одежде, с лавинным снаряжением, фонарями. Сначала сами искали своего товарища при помощи лавинных датчиков, копали лавину. Потом рядом с ними сошла еще одна, и парни начали подниматься на хребет, опасно было оставаться внизу. Состояние у них было удовлетворительное, замерзли, конечно, но шли сами", - приводятся слова Понуровского. Уточняется, что группа спасателей искала туристов в темное время суток, подобрав наиболее безопасный маршрут.

https://ria.ru/20250225/samolety-2001434769.html

сочи

россия

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Спасатели нашли двух сноубордистов, которые пропали в горах Сочи после схода лавины Спасатели нашли двух сноубордистов, которые пропали в горах Сочи накануне после схода лавины. Группа состояла из трех человек, третьего все еще ищут. 2025-02-25T14:36 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роза хутор, происшествия