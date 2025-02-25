https://ria.ru/20250225/sochi-2001505830.html
Спасатель рассказал подробности ЧП со сноубордистами в Сочи
Спасатель рассказал подробности ЧП со сноубордистами в Сочи - РИА Новости, 25.02.2025
Спасатель рассказал подробности ЧП со сноубордистами в Сочи
Трое сноубордистов-фрирайдеров, попавших под лавину в горах Сочи, были обеспечены лавинным снаряжением, фонарями, пропавшего товарища они сначала искали сами,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:36:00+03:00
2025-02-25T14:36:00+03:00
2025-02-25T14:43:00+03:00
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роза хутор
происшествия
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СОЧИ, 25 фев – РИА Новости. Трое сноубордистов-фрирайдеров, попавших под лавину в горах Сочи, были обеспечены лавинным снаряжением, фонарями, пропавшего товарища они сначала искали сами, рассказал спасатель Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России Павел Понуровский в Telegram-канале. Ранее в отряде сообщили, что спасателям удалось найти двух сноубордистов, заставших лавину в горах за пределами курорта "Роза Хутор". Поиски третьего сейчас приостановлены из-за опасных погодных условий. "Они подготовленные ребята, в соответствующей одежде, с лавинным снаряжением, фонарями. Сначала сами искали своего товарища при помощи лавинных датчиков, копали лавину. Потом рядом с ними сошла еще одна, и парни начали подниматься на хребет, опасно было оставаться внизу. Состояние у них было удовлетворительное, замерзли, конечно, но шли сами", - приводятся слова Понуровского. Уточняется, что группа спасателей искала туристов в темное время суток, подобрав наиболее безопасный маршрут.
https://ria.ru/20250225/samolety-2001434769.html
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Спасатели нашли двух сноубордистов, которые пропали в горах Сочи после схода лавины
Спасатели нашли двух сноубордистов, которые пропали в горах Сочи накануне после схода лавины. Группа состояла из трех человек, третьего все еще ищут.
2025-02-25T14:36
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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роза хутор, происшествия
Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Роза Хутор, Происшествия
Спасатель рассказал подробности ЧП со сноубордистами в Сочи
Спасатель Понуровский: у сноубордистов в горах в Сочи было лавинное снаряжение