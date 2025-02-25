https://ria.ru/20250225/sochi-2001425131.html

В горах Сочи приостановили поиск пропавшего лыжника

В горах Сочи приостановили поиск пропавшего лыжника - РИА Новости, 25.02.2025

В горах Сочи приостановили поиск пропавшего лыжника

Поиски пропавшего в горах Сочи лыжника-фрирайдера приостановлены из-за лавинной опасности, сообщили в в Telegram-канале пресс-службы Южного регионального... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:09:00+03:00

2025-02-25T10:09:00+03:00

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сочи

происшествия

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СОЧИ, 25 фев – РИА Новости. Поиски пропавшего в горах Сочи лыжника-фрирайдера приостановлены из-за лавинной опасности, сообщили в в Telegram-канале пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.О сошедшей лавине в горах Сочи за пределами горного курорта "Роза Хутор" сообщили в МЧС РФ в понедельник. Уточнялось, что на месте происшествия находилось трое туристов, один из них был без связи. По данным "Розы", группа состояла из гида и двух райдеров, а лавина сошла в балке Глубокая (прилегает с востока к границам зоны катания курорта).В течение дня двоим удалось связаться со спасателями и оставить свои координаты, спасатели выдвинулись к месту ЧП, однако путь к пострадавшим оказался непрост. Как поясняли РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, до места схода лавины сперва добираются на автомобиле, затем по канатной дороге и после - пешком. Утром вторника в отряде агентству рассказали, что найдены двое сноубордистов, их передали медикам, поиски третьего продолжаются."По информации лавинных служб, на данный момент в горах Сочи сохраняется высокая лавинная опасность и продолжается неконтролируемый сход снежных масс за пределами горнолыжных курортов. В связи с опасностью проведения работ в месте схода вчерашней лавины поиск пропавшего лыжника силами спасателей ЮРПСО МЧС России временно не ведется", - говорится отряда.Штормовое предупреждение действует в Сочи из-за непогоды, на курорте продолжается снегопад.

https://ria.ru/20250224/sk-2001334188.html

https://ria.ru/20250225/spasateli-2001401902.html

сочи

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Спасатели нашли двух сноубордистов, которые пропали в горах Сочи после схода лавины Спасатели нашли двух сноубордистов, которые пропали в горах Сочи накануне после схода лавины. Группа состояла из трех человек, третьего все еще ищут. 2025-02-25T10:09 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, происшествия