https://ria.ru/20250225/smi-2001473544.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 25.02.2025

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:18:00+03:00

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2025-02-25T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Новости" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250225/evropa-2001435569.html

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Варвара Скокшина

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины