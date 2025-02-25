https://ria.ru/20250225/shvetsiya-2001391953.html

ВС Швеции впервые оснастят истребители дальнобойными ракетами, сообщают СМИ

ВС Швеции впервые оснастят истребители дальнобойными ракетами, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.02.2025

ВС Швеции впервые оснастят истребители дальнобойными ракетами, сообщают СМИ

ВС Швеции планируют оснастить свои истребители дальнобойными крылатыми ракетами Taurus, способными поражать цели на расстоянии более 500 километров, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025

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швеция

россия

финляндия

владимир путин

дмитрий киселев

нато

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВС Швеции планируют оснастить свои истребители дальнобойными крылатыми ракетами Taurus, способными поражать цели на расстоянии более 500 километров, сообщает газета Dagens Nyheter. "Вооруженные силы оснащают (истребители - ред.) JAS Gripen крылатыми ракетами Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии более 50 шведских миль (500 километров - ред.). Швеция впервые приобретает ракету с такой высокой дальностью", - пишет издание. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.

https://ria.ru/20250223/shvetsija-2001177159.html

швеция

россия

финляндия

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швеция, россия, финляндия, владимир путин, дмитрий киселев, нато