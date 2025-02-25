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ВС Швеции впервые оснастят истребители дальнобойными ракетами, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.02.2025
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02:53 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/shvetsiya-2001391953.html
ВС Швеции впервые оснастят истребители дальнобойными ракетами, сообщают СМИ
ВС Швеции впервые оснастят истребители дальнобойными ракетами, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.02.2025
ВС Швеции впервые оснастят истребители дальнобойными ракетами, сообщают СМИ
ВС Швеции планируют оснастить свои истребители дальнобойными крылатыми ракетами Taurus, способными поражать цели на расстоянии более 500 километров, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T02:53:00+03:00
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россия
финляндия
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВС Швеции планируют оснастить свои истребители дальнобойными крылатыми ракетами Taurus, способными поражать цели на расстоянии более 500 километров, сообщает газета Dagens Nyheter. "Вооруженные силы оснащают (истребители - ред.) JAS Gripen крылатыми ракетами Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии более 50 шведских миль (500 километров - ред.). Швеция впервые приобретает ракету с такой высокой дальностью", - пишет издание. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
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швеция, россия, финляндия, владимир путин, дмитрий киселев, нато
Швеция, Россия, Финляндия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
ВС Швеции впервые оснастят истребители дальнобойными ракетами, сообщают СМИ

Dagens Nyheter: ВС Швеции впервые оснастят истребители дальнобойными ракетами

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee OsberryШведские истребители Gripen
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee Osberry
Шведские истребители Gripen. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВС Швеции планируют оснастить свои истребители дальнобойными крылатыми ракетами Taurus, способными поражать цели на расстоянии более 500 километров, сообщает газета Dagens Nyheter.
"Вооруженные силы оснащают (истребители - ред.) JAS Gripen крылатыми ракетами Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии более 50 шведских миль (500 километров - ред.). Швеция впервые приобретает ракету с такой высокой дальностью", - пишет издание.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
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ШвецияРоссияФинляндияВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТО
 
 
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