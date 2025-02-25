https://ria.ru/20250225/shtrafy-2001391766.html

В Совфеде предупредили о штрафах за заброшенные земельные участки

В Совфеде предупредили о штрафах за заброшенные земельные участки - РИА Новости, 25.02.2025

В Совфеде предупредили о штрафах за заброшенные земельные участки

Закон, обязывающий всех владельцев земельных участков в населенных пунктах очищать землю от сорняков, деревьев и захламляющих предметов и предполагающий штрафы... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T02:48:00+03:00

2025-02-25T02:48:00+03:00

2025-02-25T02:48:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Закон, обязывающий всех владельцев земельных участков в населенных пунктах очищать землю от сорняков, деревьев и захламляющих предметов и предполагающий штрафы до 50 тысяч рублей, вступит в силу с 1 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко. "В августе 2024 года был принят соответствующий федеральный закон, который регулирует вопросы использования и освоения земельных участков в населенных пунктах. Инициатива вступит в силу с 1 марта 2025 года. По новому закону собственники земельного участка в населенных пунктах, в том числе владельцы садовых и огородных участков, обязаны приступить к использованию земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием со дня приобретения прав на него", - сказал Шевченко. По словам парламентария, если требуется освоение земельного участка, его правообладатель должен "в течение трех лет выполнить ряд мероприятий, в результате которых земельный участок приводится в состояние, пригодное для его использования". При этом, подчеркнул он, по участкам, приобретенным после 1 марта 2025 года, срок освоения будет отсчитываться с момента регистрации права, а по участкам, которые уже находятся в собственности, - с 1 марта. "Перечень таких мероприятий по освоению земельных участков будет утвержден соответствующим актом правительства. Так, например, согласно разрабатываемому нормативному акту правительства, к ним отнесены работы по освобождению участка от деревьев, кустарников, сорных растений; от предметов, нахождение которых привело к его захламлению, от отходов производства и потребления; работы по укреплению грунта и другие", - пояснил политик. Сенатор также добавил, что пока собственник будет осваивать участок, его нельзя привлечь к ответственности за неиспользование земли. Контрольно-надзорные органы смогут зафиксировать факт неиспользования участка в том случае, если участок не был подготовлен к использованию, после истечения трех лет, предназначенных для освоения, пояснил он. "Признаки неиспользования земельных участков, согласно закону, также будут установлены правительством России. Они позволят сделать обоснованный вывод о неиспользовании земельного участка и будут применяться при осуществлении федерального государственного земельного контроля (надзора), проводимого Росреестром и его территориальными органами, а также муниципального земельного контроля", - добавил Шевченко. Политик также подчеркнул, что неосвоение участка гражданином в установленный срок не будет автоматически являться основанием для его изъятия. Сенатор напомнил, что такому изъятию предшествует "стандартная и действующая уже много лет процедура контрольных мероприятий, предусматривающая привлечение к административной ответственности", а также установление срока для устранения нарушения. "Напомню, что в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в виде наложения административного штрафа, в частности, на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей", - отметил парламентарий. Глава комитета СФ по регполитике объяснил, что в настоящее время Земельным кодексом "предусмотрена обязанность землевладельцев использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред земле, а также своевременно приступать к использованию". Однако, добавил он, законодательством не установлен конкретный срок, в течение которого правообладатель участка должен начать его использовать, и признаки, на основании которых можно однозначно сделать вывод о неиспользовании участка: в настоящее время такие признаки определены только в отношении земель сельскохозяйственного назначения. "Это порождает большое количество проблем. Например, гражданин приобрел земельный участок для строительства дома, но приступить к строительству не может по объективным причинам: участок захламлен, заболочен или зарос. Для того, чтобы начать строительство, требуется время на освоение участка и приведение его в пригодное состояние. Такая ситуация особенно характерна для садовых товариществ. В свою очередь, своевременное освоение земельного участка является одним из факторов, влияющих на его эффективное использование, вовлечение в хозяйственный оборот", - констатировал Шевченко.

https://ria.ru/20241206/gosduma-1987638686.html

https://ria.ru/20250209/uchastki-1998208739.html

https://ria.ru/20250130/gosduma-1996236835.html

https://ria.ru/20241229/uchastok-1991938233.html

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жилье, россия, совет федерации рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)