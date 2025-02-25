https://ria.ru/20250225/shos-2001533194.html

Китай предложил отразить 80-летие Победы в документах саммита ШОС

Китай предложил отразить 80-летие Победы в документах саммита ШОС - РИА Новости, 25.02.2025

Китай предложил отразить 80-летие Победы в документах саммита ШОС

Китай, председательствующий в ШОС в этом году, предлагает отразить дату 80-летия Победы над фашизмом в итоговых документах на саммите организации, заявил посол... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:19:00+03:00

2025-02-25T16:19:00+03:00

2025-02-25T16:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

индия

иран

казахстан

нурлан ермекбаев

шос

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 25 фев – РИА Новости. Китай, председательствующий в ШОС в этом году, предлагает отразить дату 80-летия Победы над фашизмом в итоговых документах на саммите организации, заявил посол Китая в Узбекистане Юй Цзюнь. В Ташкенте состоялся круглый стол "ШОС в действии: перспективы развития сотрудничества между Китаем в Узбекистаном". На мероприятии также была проведена презентация председательства КНР в ШОС в этом году. "Нынешний год также знаменуют 80-летие Победы в мировой антифашистской войне и 80-летие основания ООН. Китай предлагает вписать формулировки об этих важных и исторических событиях в итоговые документы саммита ШОС", - сказал Юй Цзюнь, выступая на открытии мероприятия Дипломат выразил надежду, что на саммите организации в этом году "стороны смогут достичь большего консенсуса, изложить общую позицию громким голосом и продвинуть и ШОС на новый этап развития". Посол сообщил, что в рамках председательства Китай планирует провести более 40 мероприятий различных форматов и механизмов в рамках ШОС. "Эти конкретные меры будут способствовать дальнейшему укреплению политического доверия, обеспечению общей безопасности, содействию всеобщему процветанию, развитию народной дипломатии, повышению эффективности сотрудничества, чтобы построить более тесное сотрудничество единой судьбы ШОС", - добавил Юй Цзюнь. Ранее генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев заявил в интервью РИА Новости, что для всех стран организации сотрудничества 80-летие Великой Победы - важное событие, секретариат думает над проведением мероприятий, посвященных этой дате на своей площадке. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250104/shos-1992464337.html

https://ria.ru/20241212/pobeda-1988806888.html

индия

иран

казахстан

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, иран, казахстан, нурлан ермекбаев, шос, 80-летие победы в великой отечественной войне, китай