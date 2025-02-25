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Китай предложил отразить 80-летие Победы в документах саммита ШОС - РИА Новости, 25.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:19 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/shos-2001533194.html
Китай предложил отразить 80-летие Победы в документах саммита ШОС
Китай предложил отразить 80-летие Победы в документах саммита ШОС - РИА Новости, 25.02.2025
Китай предложил отразить 80-летие Победы в документах саммита ШОС
Китай, председательствующий в ШОС в этом году, предлагает отразить дату 80-летия Победы над фашизмом в итоговых документах на саммите организации, заявил посол... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:19:00+03:00
2025-02-25T16:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
индия
иран
казахстан
нурлан ермекбаев
шос
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 25 фев – РИА Новости. Китай, председательствующий в ШОС в этом году, предлагает отразить дату 80-летия Победы над фашизмом в итоговых документах на саммите организации, заявил посол Китая в Узбекистане Юй Цзюнь. В Ташкенте состоялся круглый стол "ШОС в действии: перспективы развития сотрудничества между Китаем в Узбекистаном". На мероприятии также была проведена презентация председательства КНР в ШОС в этом году. "Нынешний год также знаменуют 80-летие Победы в мировой антифашистской войне и 80-летие основания ООН. Китай предлагает вписать формулировки об этих важных и исторических событиях в итоговые документы саммита ШОС", - сказал Юй Цзюнь, выступая на открытии мероприятия Дипломат выразил надежду, что на саммите организации в этом году "стороны смогут достичь большего консенсуса, изложить общую позицию громким голосом и продвинуть и ШОС на новый этап развития". Посол сообщил, что в рамках председательства Китай планирует провести более 40 мероприятий различных форматов и механизмов в рамках ШОС. "Эти конкретные меры будут способствовать дальнейшему укреплению политического доверия, обеспечению общей безопасности, содействию всеобщему процветанию, развитию народной дипломатии, повышению эффективности сотрудничества, чтобы построить более тесное сотрудничество единой судьбы ШОС", - добавил Юй Цзюнь. Ранее генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев заявил в интервью РИА Новости, что для всех стран организации сотрудничества 80-летие Великой Победы - важное событие, секретариат думает над проведением мероприятий, посвященных этой дате на своей площадке. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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в мире, индия, иран, казахстан, нурлан ермекбаев, шос, 80-летие победы в великой отечественной войне, китай
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Индия, Иран, Казахстан, Нурлан Ермекбаев, ШОС, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай
Китай предложил отразить 80-летие Победы в документах саммита ШОС

Посол КНР предложил отразить 80-летие Победы в итоговых документах саммита ШОС

© РИА НовостиФлаги стран участников ШОС
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Флаги стран участников ШОС. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 25 фев – РИА Новости. Китай, председательствующий в ШОС в этом году, предлагает отразить дату 80-летия Победы над фашизмом в итоговых документах на саммите организации, заявил посол Китая в Узбекистане Юй Цзюнь.
В Ташкенте состоялся круглый стол "ШОС в действии: перспективы развития сотрудничества между Китаем в Узбекистаном". На мероприятии также была проведена презентация председательства КНР в ШОС в этом году.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Генсек ШОС назвал 80-летие Победы важным событием
4 января, 08:02
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"Нынешний год также знаменуют 80-летие Победы в мировой антифашистской войне и 80-летие основания ООН. Китай предлагает вписать формулировки об этих важных и исторических событиях в итоговые документы саммита ШОС", - сказал Юй Цзюнь, выступая на открытии мероприятия
Дипломат выразил надежду, что на саммите организации в этом году "стороны смогут достичь большего консенсуса, изложить общую позицию громким голосом и продвинуть и ШОС на новый этап развития".
Посол сообщил, что в рамках председательства Китай планирует провести более 40 мероприятий различных форматов и механизмов в рамках ШОС. "Эти конкретные меры будут способствовать дальнейшему укреплению политического доверия, обеспечению общей безопасности, содействию всеобщему процветанию, развитию народной дипломатии, повышению эффективности сотрудничества, чтобы построить более тесное сотрудничество единой судьбы ШОС", - добавил Юй Цзюнь.
Ранее генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев заявил в интервью РИА Новости, что для всех стран организации сотрудничества 80-летие Великой Победы - важное событие, секретариат думает над проведением мероприятий, посвященных этой дате на своей площадке.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Премьер Узбекистана назвал 80-летие Победы общей датой для стран СНГ
12 декабря 2024, 13:27
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреИндияИранКазахстанНурлан ЕрмекбаевШОС80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитай
 
 
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