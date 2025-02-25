https://ria.ru/20250225/shojgu-2001499872.html

Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии

Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии - РИА Новости, 25.02.2025

Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе переговоров в Индонезии достигнуты конкретные результаты с датами контрактов, обсуждались... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:06:00+03:00

2025-02-25T14:06:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе переговоров в Индонезии достигнуты конкретные результаты с датами контрактов, обсуждались вопросы безопасности, военного сотрудничества, сельского хозяйства и энергетики. Во вторник президент Индонезии принял у себя секретаря Совбеза РФ, посетившего Джакарту с рабочим визитом. "Что касается переговоров с президентом, с министром обороны. Переговоры прошли достаточно подробно и обстоятельно… Результаты совершенно конкретные, с цифрами, датами, контрактами", - сказал Шойгу журналистам. По его словам, в переговорах участвовали российские силовые министерства, а также ведомства, отвечающие за сельское хозяйство, энергетику, финансовый сектор и военное сотрудничество. "Конечно, отдельный пласт - это инвестиционная деятельность, она касается и энергетики, нам был важен опыт наших коллег по охране биоресурсов… Отдельное место занимает кибербезопасность", - сообщил Шойгу. Он также отметил, что представители российского министерства внутренних дел обсудили с коллегами из Индонезии вопросы безопасности в стране, в том числе борьбу с наркотрафиком.

https://ria.ru/20250225/shojgu-2001499145.html

https://ria.ru/20250205/indoneziya-1997553647.html

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индонезия, россия, джакарта, сергей шойгу, в мире