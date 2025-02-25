Рейтинг@Mail.ru
Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 25.02.2025 (обновлено: 14:16 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/shojgu-2001499872.html
Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии
Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии - РИА Новости, 25.02.2025
Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе переговоров в Индонезии достигнуты конкретные результаты с датами контрактов, обсуждались... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:06:00+03:00
2025-02-25T14:16:00+03:00
индонезия
россия
джакарта
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001500928_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df512c454aa1c8fec2014769165e5736.jpg
ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе переговоров в Индонезии достигнуты конкретные результаты с датами контрактов, обсуждались вопросы безопасности, военного сотрудничества, сельского хозяйства и энергетики. Во вторник президент Индонезии принял у себя секретаря Совбеза РФ, посетившего Джакарту с рабочим визитом. "Что касается переговоров с президентом, с министром обороны. Переговоры прошли достаточно подробно и обстоятельно… Результаты совершенно конкретные, с цифрами, датами, контрактами", - сказал Шойгу журналистам. По его словам, в переговорах участвовали российские силовые министерства, а также ведомства, отвечающие за сельское хозяйство, энергетику, финансовый сектор и военное сотрудничество. "Конечно, отдельный пласт - это инвестиционная деятельность, она касается и энергетики, нам был важен опыт наших коллег по охране биоресурсов… Отдельное место занимает кибербезопасность", - сообщил Шойгу. Он также отметил, что представители российского министерства внутренних дел обсудили с коллегами из Индонезии вопросы безопасности в стране, в том числе борьбу с наркотрафиком.
https://ria.ru/20250225/shojgu-2001499145.html
https://ria.ru/20250205/indoneziya-1997553647.html
индонезия
россия
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001500928_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_2c6c8e8252e7cd2bb991fb4a44996156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, россия, джакарта, сергей шойгу, в мире
Индонезия, Россия, Джакарта, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии

Шойгу: в ходе переговоров в Индонезии были достигнуты конкретные результаты

© AP Photo / Achmad IbrahimПрезидент Индонезии Прабово Субианто приветствует секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Джакарте. 25 февраля 2025
Президент Индонезии Прабово Субианто приветствует секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Джакарте. 25 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Президент Индонезии Прабово Субианто приветствует секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Джакарте. 25 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе переговоров в Индонезии достигнуты конкретные результаты с датами контрактов, обсуждались вопросы безопасности, военного сотрудничества, сельского хозяйства и энергетики.
Во вторник президент Индонезии принял у себя секретаря Совбеза РФ, посетившего Джакарту с рабочим визитом.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Джакарте. 25 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Шойгу обсудил в Индонезии конфликт на Украине
14:04
"Что касается переговоров с президентом, с министром обороны. Переговоры прошли достаточно подробно и обстоятельно… Результаты совершенно конкретные, с цифрами, датами, контрактами", - сказал Шойгу журналистам.
По его словам, в переговорах участвовали российские силовые министерства, а также ведомства, отвечающие за сельское хозяйство, энергетику, финансовый сектор и военное сотрудничество.
"Конечно, отдельный пласт - это инвестиционная деятельность, она касается и энергетики, нам был важен опыт наших коллег по охране биоресурсов… Отдельное место занимает кибербезопасность", - сообщил Шойгу.
Он также отметил, что представители российского министерства внутренних дел обсудили с коллегами из Индонезии вопросы безопасности в стране, в том числе борьбу с наркотрафиком.
Cовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере ПВО
5 февраля, 16:42
 
ИндонезияРоссияДжакартаСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала