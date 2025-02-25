https://ria.ru/20250225/shojgu-2001499872.html
Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии
Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии - РИА Новости, 25.02.2025
Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе переговоров в Индонезии достигнуты конкретные результаты с датами контрактов, обсуждались... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:06:00+03:00
2025-02-25T14:06:00+03:00
2025-02-25T14:16:00+03:00
индонезия
россия
джакарта
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001500928_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df512c454aa1c8fec2014769165e5736.jpg
ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе переговоров в Индонезии достигнуты конкретные результаты с датами контрактов, обсуждались вопросы безопасности, военного сотрудничества, сельского хозяйства и энергетики. Во вторник президент Индонезии принял у себя секретаря Совбеза РФ, посетившего Джакарту с рабочим визитом. "Что касается переговоров с президентом, с министром обороны. Переговоры прошли достаточно подробно и обстоятельно… Результаты совершенно конкретные, с цифрами, датами, контрактами", - сказал Шойгу журналистам. По его словам, в переговорах участвовали российские силовые министерства, а также ведомства, отвечающие за сельское хозяйство, энергетику, финансовый сектор и военное сотрудничество. "Конечно, отдельный пласт - это инвестиционная деятельность, она касается и энергетики, нам был важен опыт наших коллег по охране биоресурсов… Отдельное место занимает кибербезопасность", - сообщил Шойгу. Он также отметил, что представители российского министерства внутренних дел обсудили с коллегами из Индонезии вопросы безопасности в стране, в том числе борьбу с наркотрафиком.
https://ria.ru/20250225/shojgu-2001499145.html
https://ria.ru/20250205/indoneziya-1997553647.html
индонезия
россия
джакарта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001500928_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_2c6c8e8252e7cd2bb991fb4a44996156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, джакарта, сергей шойгу, в мире
Индонезия, Россия, Джакарта, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу сообщил о результатах переговоров в Индонезии
Шойгу: в ходе переговоров в Индонезии были достигнуты конкретные результаты
ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе переговоров в Индонезии достигнуты конкретные результаты с датами контрактов, обсуждались вопросы безопасности, военного сотрудничества, сельского хозяйства и энергетики.
Во вторник президент Индонезии
принял у себя секретаря Совбеза РФ
, посетившего Джакарту
с рабочим визитом.
"Что касается переговоров с президентом, с министром обороны. Переговоры прошли достаточно подробно и обстоятельно… Результаты совершенно конкретные, с цифрами, датами, контрактами", - сказал Шойгу
журналистам.
По его словам, в переговорах участвовали российские силовые министерства, а также ведомства, отвечающие за сельское хозяйство, энергетику, финансовый сектор и военное сотрудничество.
"Конечно, отдельный пласт - это инвестиционная деятельность, она касается и энергетики, нам был важен опыт наших коллег по охране биоресурсов… Отдельное место занимает кибербезопасность", - сообщил Шойгу.
Он также отметил, что представители российского министерства внутренних дел обсудили с коллегами из Индонезии вопросы безопасности в стране, в том числе борьбу с наркотрафиком.