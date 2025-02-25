https://ria.ru/20250225/shojgu-2001499145.html

Шойгу обсудил в Индонезии конфликт на Украине

Шойгу обсудил в Индонезии конфликт на Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Шойгу обсудил в Индонезии конфликт на Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что обсудил в Индонезии конфликт на Украине и перспективы переговоров России и США. РИА Новости, 25.02.2025

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ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что обсудил в Индонезии конфликт на Украине и перспективы переговоров России и США. Шойгу в Джакарте принял президент Индонезии Прабово Субианто. Секретарь Совбеза РФ также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином. "Поговорили и обсудили все последние предпринимаемые действия и шаги в отношении Украины и проведение переговоров на треке России и Соединённых Штатов. Донесли до наших коллег и, в первую очередь, конечно, до президента то, где мы сегодня находимся, что обсуждается и какие есть перспективы", - сказал Шойгу журналистам. Также, по его словам, Индонезия и Россия обсудили злободневные проблемы и угрозы на Ближнем Востоке. "Это Палестина - Израиль, это Сирия. Рассмотрели то, что связано с угрозами, идущими от вот этих постоянно беспокоящих проблем, вопросов", - уточнил Шойгу. Он отметил, что, в частности, обсуждался вопрос бывших боевиков различных террористических организаций в тюрьмах Сирии.

https://ria.ru/20250225/prezident-2001498571.html

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россия, индонезия, украина, сергей шойгу, прабово субианто, в мире