Шойгу обсудил в Индонезии конфликт на Украине
Шойгу: Россия донесла до Индонезии позицию по Украине и переговорам с США
© AP Photo / Achmad IbrahimСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Джакарте. 25 февраля 2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Джакарте. 25 февраля 2025
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что обсудил в Индонезии конфликт на Украине и перспективы переговоров России и США.
Шойгу в Джакарте принял президент Индонезии Прабово Субианто. Секретарь Совбеза РФ также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином.
"Поговорили и обсудили все последние предпринимаемые действия и шаги в отношении Украины и проведение переговоров на треке России и Соединённых Штатов. Донесли до наших коллег и, в первую очередь, конечно, до президента то, где мы сегодня находимся, что обсуждается и какие есть перспективы", - сказал Шойгу журналистам.
Также, по его словам, Индонезия и Россия обсудили злободневные проблемы и угрозы на Ближнем Востоке. "Это Палестина - Израиль, это Сирия. Рассмотрели то, что связано с угрозами, идущими от вот этих постоянно беспокоящих проблем, вопросов", - уточнил Шойгу.
Он отметил, что, в частности, обсуждался вопрос бывших боевиков различных террористических организаций в тюрьмах Сирии.