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Шойгу обсудил в Индонезии конфликт на Украине - РИА Новости, 25.02.2025
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14:04 25.02.2025 (обновлено: 14:08 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/shojgu-2001499145.html
Шойгу обсудил в Индонезии конфликт на Украине
Шойгу обсудил в Индонезии конфликт на Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Шойгу обсудил в Индонезии конфликт на Украине
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что обсудил в Индонезии конфликт на Украине и перспективы переговоров России и США. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:04:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что обсудил в Индонезии конфликт на Украине и перспективы переговоров России и США. Шойгу в Джакарте принял президент Индонезии Прабово Субианто. Секретарь Совбеза РФ также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином. "Поговорили и обсудили все последние предпринимаемые действия и шаги в отношении Украины и проведение переговоров на треке России и Соединённых Штатов. Донесли до наших коллег и, в первую очередь, конечно, до президента то, где мы сегодня находимся, что обсуждается и какие есть перспективы", - сказал Шойгу журналистам. Также, по его словам, Индонезия и Россия обсудили злободневные проблемы и угрозы на Ближнем Востоке. "Это Палестина - Израиль, это Сирия. Рассмотрели то, что связано с угрозами, идущими от вот этих постоянно беспокоящих проблем, вопросов", - уточнил Шойгу. Он отметил, что, в частности, обсуждался вопрос бывших боевиков различных террористических организаций в тюрьмах Сирии.
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россия, индонезия, украина, сергей шойгу, прабово субианто, в мире
Россия, Индонезия, Украина, Сергей Шойгу, Прабово Субианто, В мире
Шойгу обсудил в Индонезии конфликт на Украине

Шойгу: Россия донесла до Индонезии позицию по Украине и переговорам с США

© AP Photo / Achmad IbrahimСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Джакарте. 25 февраля 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Джакарте. 25 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Джакарте. 25 февраля 2025
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ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что обсудил в Индонезии конфликт на Украине и перспективы переговоров России и США.
Шойгу в Джакарте принял президент Индонезии Прабово Субианто. Секретарь Совбеза РФ также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином.
"Поговорили и обсудили все последние предпринимаемые действия и шаги в отношении Украины и проведение переговоров на треке России и Соединённых Штатов. Донесли до наших коллег и, в первую очередь, конечно, до президента то, где мы сегодня находимся, что обсуждается и какие есть перспективы", - сказал Шойгу журналистам.
Также, по его словам, Индонезия и Россия обсудили злободневные проблемы и угрозы на Ближнем Востоке. "Это Палестина - Израиль, это Сирия. Рассмотрели то, что связано с угрозами, идущими от вот этих постоянно беспокоящих проблем, вопросов", - уточнил Шойгу.
Он отметил, что, в частности, обсуждался вопрос бывших боевиков различных террористических организаций в тюрьмах Сирии.
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РоссияИндонезияУкраинаСергей ШойгуПрабово СубиантоВ мире
 
 
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