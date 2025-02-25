https://ria.ru/20250225/shojgu-2001434407.html

Шойгу встретился с президентом Индонезии

Шойгу встретился с президентом Индонезии - РИА Новости, 25.02.2025

Шойгу встретился с президентом Индонезии

Президент Индонезии Прабово Субианто принял у себя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, посетившего Джакарту с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:38:00+03:00

2025-02-25T10:38:00+03:00

2025-02-25T10:47:00+03:00

индонезия

россия

москва

сергей шойгу

прабово субианто

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001435965_0:0:799:449_1920x0_80_0_0_607f7fe42e457570bd26e503e1a8bcf3.jpg

ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто принял у себя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, посетившего Джакарту с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости. Стороны обсудили отношения России и Индонезии, а также перспективы их сотрудничества. "Я хотел бы поздравить вас с праздником - в этом году нашим отношениям исполнилось 75 лет", - отметил Шойгу на встрече с президентом Индонезии. Стороны договорились всесторонне поддерживать развитие отношений Москвы и Джакарты. В завершение встречу Шойгу и Прабово Субианто обменялись памятными подарками.

https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976872311.html

индонезия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индонезия, россия, москва, сергей шойгу, прабово субианто, в мире