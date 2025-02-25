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Шойгу встретился с президентом Индонезии - РИА Новости, 25.02.2025
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10:38 25.02.2025 (обновлено: 10:47 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/shojgu-2001434407.html
Шойгу встретился с президентом Индонезии
Шойгу встретился с президентом Индонезии - РИА Новости, 25.02.2025
Шойгу встретился с президентом Индонезии
Президент Индонезии Прабово Субианто принял у себя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, посетившего Джакарту с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:38:00+03:00
2025-02-25T10:47:00+03:00
индонезия
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москва
сергей шойгу
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ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто принял у себя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, посетившего Джакарту с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости. Стороны обсудили отношения России и Индонезии, а также перспективы их сотрудничества. "Я хотел бы поздравить вас с праздником - в этом году нашим отношениям исполнилось 75 лет", - отметил Шойгу на встрече с президентом Индонезии. Стороны договорились всесторонне поддерживать развитие отношений Москвы и Джакарты. В завершение встречу Шойгу и Прабово Субианто обменялись памятными подарками.
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индонезия, россия, москва, сергей шойгу, прабово субианто, в мире
Индонезия, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Прабово Субианто, В мире
Шойгу встретился с президентом Индонезии

Шойгу обсудил с президентом Индонезии перспективы сотрудничества двух стран

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
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ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто принял у себя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, посетившего Джакарту с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Стороны обсудили отношения России и Индонезии, а также перспективы их сотрудничества.
"Я хотел бы поздравить вас с праздником - в этом году нашим отношениям исполнилось 75 лет", - отметил Шойгу на встрече с президентом Индонезии.
Стороны договорились всесторонне поддерживать развитие отношений Москвы и Джакарты. В завершение встречу Шойгу и Прабово Субианто обменялись памятными подарками.
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ИндонезияРоссияМоскваСергей ШойгуПрабово СубиантоВ мире
 
 
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