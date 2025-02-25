https://ria.ru/20250225/shojgu-2001434407.html
Шойгу встретился с президентом Индонезии
Шойгу встретился с президентом Индонезии - РИА Новости, 25.02.2025
Шойгу встретился с президентом Индонезии
Президент Индонезии Прабово Субианто принял у себя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, посетившего Джакарту с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:38:00+03:00
2025-02-25T10:38:00+03:00
2025-02-25T10:47:00+03:00
индонезия
россия
москва
сергей шойгу
прабово субианто
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001435965_0:0:799:449_1920x0_80_0_0_607f7fe42e457570bd26e503e1a8bcf3.jpg
ДЖАКАРТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто принял у себя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, посетившего Джакарту с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости. Стороны обсудили отношения России и Индонезии, а также перспективы их сотрудничества. "Я хотел бы поздравить вас с праздником - в этом году нашим отношениям исполнилось 75 лет", - отметил Шойгу на встрече с президентом Индонезии. Стороны договорились всесторонне поддерживать развитие отношений Москвы и Джакарты. В завершение встречу Шойгу и Прабово Субианто обменялись памятными подарками.
https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976872311.html
индонезия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001435965_45:0:644:449_1920x0_80_0_0_c34a630be9c7ad0810e04aba2bdf7226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, москва, сергей шойгу, прабово субианто, в мире
Индонезия, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Прабово Субианто, В мире
Шойгу встретился с президентом Индонезии
Шойгу обсудил с президентом Индонезии перспективы сотрудничества двух стран