https://ria.ru/20250225/shkoly-2001489507.html
Посты "Здоровье+" по борьбе с наркотиками работают в 13 вологодских школах
Посты "Здоровье+" по борьбе с наркотиками работают в 13 вологодских школах - РИА Новости, 25.02.2025
Посты "Здоровье+" по борьбе с наркотиками работают в 13 вологодских школах
В 13 учреждениях образования Вологодской области действуют посты "Здоровье+" по борьбе с наркотиками, которые были организованы по поручению губернатора Георгия РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:31:00+03:00
2025-02-25T13:31:00+03:00
2025-02-25T13:31:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В 13 учреждениях образования Вологодской области действуют посты "Здоровье+" по борьбе с наркотиками, которые были организованы по поручению губернатора Георгия Филимонова в рамках комплексной и последовательной политики по преодолению демографического кризиса, сообщает пресс-служба главы региона. Также в учебных заведениях были сформированы 30 добровольных студенческих патрулей, в ряды которых уже входят порядка 330 человек. Посты "Здоровье+" и студенческие патрули нацелены на пресечение употребления и распространение запрещенных веществ в учебных заведениях и выявление молодежи в состоянии наркотического опьянения. "Борьба с наркотиками — это общая задача для всех, кто готов внести свой вклад в здоровье нашего общества. Мы создали посты "Здоровье+" в 13 школах, колледжах и техникумах Вологодчины – это общественные группы, которые ведут системную профилактическую работу среди обучающихся. Наша задача – пресечь распространение и употребление наркотических веществ, особенно среди молодежи", – сказал Филимонов. Для приема сообщений по обороту и распространению наркотических средств работает чат-бот "СТОП наркотики 35" и горячая линия "112". Информация о данных каналах сбора обратной связи была размещена в 327 школах, 26 колледжах и техникумах и четырех вузах региона, доведена через более 1130 родительских чатов. Кроме того, для пресечения распространения наркотиков по поручению Филимонова были созданы народные дружины, в работе которых принимают участие около 500 человек. Только за ноябрь и декабрь 2024 года народные дружинники совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели 133 антинаркотических рейда и 161 профилактическое мероприятие.
https://ria.ru/20250222/forum-2000992992.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов
Посты "Здоровье+" по борьбе с наркотиками работают в 13 вологодских школах
В 13 школах Вологодской области работают посты "Здоровье+"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В 13 учреждениях образования Вологодской области действуют посты "Здоровье+" по борьбе с наркотиками, которые были организованы по поручению губернатора Георгия Филимонова в рамках комплексной и последовательной политики по преодолению демографического кризиса, сообщает пресс-служба главы региона.
Также в учебных заведениях были сформированы 30 добровольных студенческих патрулей, в ряды которых уже входят порядка 330 человек. Посты "Здоровье+" и студенческие патрули нацелены на пресечение употребления и распространение запрещенных веществ в учебных заведениях и выявление молодежи в состоянии наркотического опьянения.
"Борьба с наркотиками — это общая задача для всех, кто готов внести свой вклад в здоровье нашего общества. Мы создали посты "Здоровье+" в 13 школах, колледжах и техникумах Вологодчины – это общественные группы, которые ведут системную профилактическую работу среди обучающихся. Наша задача – пресечь распространение и употребление наркотических веществ, особенно среди молодежи", – сказал Филимонов.
Для приема сообщений по обороту и распространению наркотических средств работает чат-бот "СТОП наркотики 35" и горячая линия "112". Информация о данных каналах сбора обратной связи была размещена в 327 школах, 26 колледжах и техникумах и четырех вузах региона, доведена через более 1130 родительских чатов.
Кроме того, для пресечения распространения наркотиков по поручению Филимонова
были созданы народные дружины, в работе которых принимают участие около 500 человек. Только за ноябрь и декабрь 2024 года народные дружинники совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели 133 антинаркотических рейда и 161 профилактическое мероприятие.