https://ria.ru/20250225/shabutdinov-2001600049.html

Суд отложил рассмотрение дела блогера Шабутдинова

Суд отложил рассмотрение дела блогера Шабутдинова - РИА Новости, 25.02.2025

Суд отложил рассмотрение дела блогера Шабутдинова

Пресненский суд Москвы 17 марта продолжит рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, передает... РИА Новости, 25.02.2025

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2025-02-25T20:13:00+03:00

2025-02-25T23:15:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 17 марта продолжит рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Судебное заседание отложить на 17 марта в 14.00",- огласила решение судья. Ожидается, что на следующем судебном заседании прокурор зачитает обвинительное заключение, а Шабутдинов выскажет свое отношение к нему. Во вторник столичный райсуд продлил ему срок содержания под стражей на полгода. Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей, уточнялось в сообщении. Свою вину Шабутдинов не признал. Его задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу. В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.

https://ria.ru/20250210/ayaz-1998363203.html

https://ria.ru/20250128/shabutdinov-1995965620.html

https://ria.ru/20250214/delo-1999290436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, оаэ, василий алексеев, аяз шабутдинов