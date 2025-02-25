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"По нашей глупости". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.02.2025
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13:47 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/rossiya-2001494998.html
"По нашей глупости". В США сделали неожиданное заявление о России
"По нашей глупости". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.02.2025
"По нашей глупости". В США сделали неожиданное заявление о России
Россия после введенных администрацией бывшего президента США Джо Байдена санкций стала сильнее, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:47:00+03:00
2025-02-25T13:47:00+03:00
в мире
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сергей лавров
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия после введенных администрацией бывшего президента США Джо Байдена санкций стала сильнее, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Сегодня Россия сильнее и могущественнее, чем была до введенных Байденом санкций. Это все произошло по нашей глупости", — указал он.Эксперт также призвал к восстановлению отношений с Россией и прекращению конфликта на Украине."Именно этого хочет наша страна и Трамп", — резюмировал он.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров России и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001462329.html
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в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, джо байден, министерство обороны сша, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Джо Байден, Министерство обороны США, Российский фонд прямых инвестиций, Юрий Ушаков
"По нашей глупости". В США сделали неожиданное заявление о России

Макгрегор: после санкций Байдена Россия стала сильнее

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия после введенных администрацией бывшего президента США Джо Байдена санкций стала сильнее, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«
"Сегодня Россия сильнее и могущественнее, чем была до введенных Байденом санкций. Это все произошло по нашей глупости", — указал он.
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Эксперт также призвал к восстановлению отношений с Россией и прекращению конфликта на Украине.
«
"Именно этого хочет наша страна и Трамп", — резюмировал он.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров России и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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В миреРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровДжо БайденМинистерство обороны СШАРоссийский фонд прямых инвестицийЮрий Ушаков
 
 
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