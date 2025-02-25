https://ria.ru/20250225/rossiya-2001494998.html

"По нашей глупости". В США сделали неожиданное заявление о России

"По нашей глупости". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.02.2025

"По нашей глупости". В США сделали неожиданное заявление о России

Россия после введенных администрацией бывшего президента США Джо Байдена санкций стала сильнее, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:47:00+03:00

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2025-02-25T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия после введенных администрацией бывшего президента США Джо Байдена санкций стала сильнее, написал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Сегодня Россия сильнее и могущественнее, чем была до введенных Байденом санкций. Это все произошло по нашей глупости", — указал он.Эксперт также призвал к восстановлению отношений с Россией и прекращению конфликта на Украине."Именно этого хочет наша страна и Трамп", — резюмировал он.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров России и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001462329.html

https://ria.ru/20250225/evropa-2001435569.html

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в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, джо байден, министерство обороны сша, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков