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Лавров признал, что в Сирии сохраняются противоречия - РИА Новости, 25.02.2025
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16:37 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/rossija-2001538029.html
Лавров признал, что в Сирии сохраняются противоречия
Лавров признал, что в Сирии сохраняются противоречия - РИА Новости, 25.02.2025
Лавров признал, что в Сирии сохраняются противоречия
Россия и Иран ждут результатов Всесирийского национального конгресса, настроены на то, чтобы способствовать спокойствию в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:37:00+03:00
2025-02-25T16:37:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Россия и Иран ждут результатов Всесирийского национального конгресса, настроены на то, чтобы способствовать спокойствию в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее согласование наших подходов в целях обеспечения долгосрочного мира, стабильности в этой стране с участием всех без исключения политических, этнических и конфессиональных сил. Инклюзивность процессов стабилизации Сирии предельно важна, и мы будем ожидать результатов начавшегося сегодня Всесирийского национального конгресса", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Лавров признал, что в Сирии сохраняются противоречия, которые порой выливаются в боестолкновения. "Мы всячески будем способствовать тому, чтобы ситуация успокоилась и не создавала угроз и сирийскому народу - для нас его судьбы предельно важны, ни для народов соседних государств", - заверил Лавров.
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в мире, цены на нефть, сирия, россия, иран, сергей лавров, аббас аракчи
В мире, Цены на нефть, Сирия, Россия, Иран, Сергей Лавров, Аббас Аракчи
Лавров признал, что в Сирии сохраняются противоречия

Лавров: Россия и Иран ждут результатов Всесирийского национального конгресса

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Россия и Иран ждут результатов Всесирийского национального конгресса, настроены на то, чтобы способствовать спокойствию в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
«
"Подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее согласование наших подходов в целях обеспечения долгосрочного мира, стабильности в этой стране с участием всех без исключения политических, этнических и конфессиональных сил. Инклюзивность процессов стабилизации Сирии предельно важна, и мы будем ожидать результатов начавшегося сегодня Всесирийского национального конгресса", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Лавров признал, что в Сирии сохраняются противоречия, которые порой выливаются в боестолкновения.
"Мы всячески будем способствовать тому, чтобы ситуация успокоилась и не создавала угроз и сирийскому народу - для нас его судьбы предельно важны, ни для народов соседних государств", - заверил Лавров.
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В миреЦены на нефтьСирияРоссияИранСергей ЛавровАббас Аракчи
 
 
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