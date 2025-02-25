https://ria.ru/20250225/rossija-2001538029.html

Лавров признал, что в Сирии сохраняются противоречия

Лавров признал, что в Сирии сохраняются противоречия - РИА Новости, 25.02.2025

Лавров признал, что в Сирии сохраняются противоречия

Россия и Иран ждут результатов Всесирийского национального конгресса, настроены на то, чтобы способствовать спокойствию в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:37:00+03:00

2025-02-25T16:37:00+03:00

2025-02-25T16:37:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Россия и Иран ждут результатов Всесирийского национального конгресса, настроены на то, чтобы способствовать спокойствию в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее согласование наших подходов в целях обеспечения долгосрочного мира, стабильности в этой стране с участием всех без исключения политических, этнических и конфессиональных сил. Инклюзивность процессов стабилизации Сирии предельно важна, и мы будем ожидать результатов начавшегося сегодня Всесирийского национального конгресса", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Лавров признал, что в Сирии сохраняются противоречия, которые порой выливаются в боестолкновения. "Мы всячески будем способствовать тому, чтобы ситуация успокоилась и не создавала угроз и сирийскому народу - для нас его судьбы предельно важны, ни для народов соседних государств", - заверил Лавров.

https://ria.ru/20250204/lavrov-1997287508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сирия, россия, иран, сергей лавров, аббас аракчи