https://ria.ru/20250225/rossija-2001477801.html

Песков рассказал о сотрудничестве с "Друзьями мира" по Украине

Песков рассказал о сотрудничестве с "Друзьями мира" по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Песков рассказал о сотрудничестве с "Друзьями мира" по Украине

Россия взаимодействует со всеми участниками процесса из группы "друзей мира" по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:34:00+03:00

2025-02-25T12:34:00+03:00

2025-02-25T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

ван и (политик)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия взаимодействует со всеми участниками процесса из группы "друзей мира" по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. "Мы взаимодействуем со всеми фактическими участниками этого процесса так или иначе. И мы обмениваемся информацией, они обмениваются своими подходами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сняты ли вопросы у России к некоторым аспектам платформы и готова ли Москва с ней взаимодействовать.

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975183351.html

россия

украина

китай

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Максим Зубков

в мире, россия, украина, китай, дмитрий песков, ван и (политик)