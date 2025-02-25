https://ria.ru/20250225/rossija-2001475985.html
Россия продолжает контакты с сирийскими властями, заявил Песков
Россия продолжает контакты с сирийскими властями, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2025
Россия продолжает контакты с сирийскими властями, заявил Песков
Россия продолжает контакты с сирийскими властями, идёт рабочий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:28:00+03:00
2025-02-25T12:28:00+03:00
2025-02-25T12:28:00+03:00
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анкара (провинция)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия продолжает контакты с сирийскими властями, идёт рабочий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наши контакты с сирийскими властями. Сирийский сюжет фигурирует в повестке дня всех наших международных контактов. И, вы знаете, министр накануне был в Анкаре, министр иностранных дел. В ходе других контактов, естественно, Сирия затрагивается. Поэтому, скажем так, рабочий процесс идет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250124/rossija-1995370443.html
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россия, анкара (провинция), сирия, дмитрий песков, в мире
Россия, Анкара (провинция), Сирия, Дмитрий Песков, В мире
Россия продолжает контакты с сирийскими властями, заявил Песков
Песков: Россия продолжает контакты с Сирией, идет рабочий процесс