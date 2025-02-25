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Росприроднадзор требует с бывшего замглавы ведомства 370 миллионов рублей - РИА Новости, 25.02.2025
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06:04 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/rosprirodnadzor-2001398150.html
Росприроднадзор требует с бывшего замглавы ведомства 370 миллионов рублей
Росприроднадзор требует с бывшего замглавы ведомства 370 миллионов рублей - РИА Новости, 25.02.2025
Росприроднадзор требует с бывшего замглавы ведомства 370 миллионов рублей
Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с бывшего заместителя руководителя ведомства Олега Долматова и бывшего директора ФЦАО (Федеральный центр... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T06:04:00+03:00
2025-02-25T06:04:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с бывшего заместителя руководителя ведомства Олега Долматова и бывшего директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова, обвиняемых в мошенничестве, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Действиями Новикова В.В. и Долматова О.В. Российской Федерации в лице Росприроднадзора как главного распространителя бюджетных средств причинен имущественный вред в размере 369 024 000 рублей… Росприроднадзор просит суд: взыскать солидарно с Новикова В.В. и Долматова О.В. 369 024 000 рублей", - говорится в документе. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы). Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами, подготовил необходимую документацию, обосновывающую завышенные расходы на создание программного обеспечения, чем обеспечил победу в конкурсе необходимых ему лиц.
https://ria.ru/20250225/sud-2001394694.html
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происшествия, жкх, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Росприроднадзор требует с бывшего замглавы ведомства 370 миллионов рублей

Росприроднадзор требует с экс-замглавы ведомства Долматова 370 миллионов рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с бывшего заместителя руководителя ведомства Олега Долматова и бывшего директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова, обвиняемых в мошенничестве, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Действиями Новикова В.В. и Долматова О.В. Российской Федерации в лице Росприроднадзора как главного распространителя бюджетных средств причинен имущественный вред в размере 369 024 000 рублей… Росприроднадзор просит суд: взыскать солидарно с Новикова В.В. и Долматова О.В. 369 024 000 рублей", - говорится в документе.
Алексей Семенов - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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04:18
Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы).
Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами, подготовил необходимую документацию, обосновывающую завышенные расходы на создание программного обеспечения, чем обеспечил победу в конкурсе необходимых ему лиц.
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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03:37
 
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