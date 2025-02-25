https://ria.ru/20250225/rosprirodnadzor-2001398150.html

Росприроднадзор требует с бывшего замглавы ведомства 370 миллионов рублей

Росприроднадзор требует с бывшего замглавы ведомства 370 миллионов рублей - РИА Новости, 25.02.2025

Росприроднадзор требует с бывшего замглавы ведомства 370 миллионов рублей

Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с бывшего заместителя руководителя ведомства Олега Долматова и бывшего директора ФЦАО (Федеральный центр... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T06:04:00+03:00

2025-02-25T06:04:00+03:00

2025-02-25T06:04:00+03:00

происшествия

жкх

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с бывшего заместителя руководителя ведомства Олега Долматова и бывшего директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова, обвиняемых в мошенничестве, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Действиями Новикова В.В. и Долматова О.В. Российской Федерации в лице Росприроднадзора как главного распространителя бюджетных средств причинен имущественный вред в размере 369 024 000 рублей… Росприроднадзор просит суд: взыскать солидарно с Новикова В.В. и Долматова О.В. 369 024 000 рублей", - говорится в документе. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы). Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами, подготовил необходимую документацию, обосновывающую завышенные расходы на создание программного обеспечения, чем обеспечил победу в конкурсе необходимых ему лиц.

https://ria.ru/20250225/sud-2001394694.html

https://ria.ru/20250225/sud-2001393216.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)