https://ria.ru/20250225/rosobrnadzor-2001507277.html

Рособрнадзор не увеличит количество заданий на тему СВО в ЕГЭ по истории

Рособрнадзор не увеличит количество заданий на тему СВО в ЕГЭ по истории - РИА Новости, 25.02.2025

Рособрнадзор не увеличит количество заданий на тему СВО в ЕГЭ по истории

Рособрнадзор не видит необходимости увеличивать количество заданий в ЕГЭ по истории на тему спецоперации и Великой Отечественной войны, сообщил глава ведомства... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:42:00+03:00

2025-02-25T14:42:00+03:00

2025-02-25T14:45:00+03:00

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рособрнадзор не видит необходимости увеличивать количество заданий в ЕГЭ по истории на тему спецоперации и Великой Отечественной войны, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. "Традиционно вопросы о Великой Отечественной войне, они всегда были, есть и будут в ЕГЭ, не привязываясь ни к каким юбилеям… После начала СВО у нас появились задания, посвященные и этому блоку. Мы не видим необходимости количество (заданий - ред.) увеличивать, оно сейчас достаточно сбалансированное", - сказал руководитель ведомства на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен в 2025 году. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20250225/muzaev-2001495425.html

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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование